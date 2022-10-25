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Haberler Magazin Survivor şampiyonu Nisa Çekya'dan arabasını getirtti Nişantaşı'nı inletti! Sevgilisi Ogeday'dan ayrıldığı söylenen Nisa Bölükbaşı...

Survivor şampiyonu Nisa Çekya'dan arabasını getirtti Nişantaşı'nı inletti! Sevgilisi Ogeday'dan ayrıldığı söylenen Nisa Bölükbaşı...

Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyon olduğu günden bu yana gerek Survivor yarışmacıları, gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Nisa Bölükbaşı bir yandan da kariyer basamaklarını hızla çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ogeday Girişken'den ayrıldığı iddia edilen Nisa Bölükbaşı, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bölükbaşı'nın aracını görenler dönüp bir daha baktı. İşte detaylar...

25.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:06
Survivor şampiyonu Nisa Çekya’dan arabasını getirtti Nişantaşı’nı inletti! Sevgilisi Ogeday’dan ayrıldığı söylenen Nisa Bölükbaşı...

Survivor 2022 All-Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

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Survivor şampiyonu Nisa Çekya’dan arabasını getirtti Nişantaşı’nı inletti! Sevgilisi Ogeday’dan ayrıldığı söylenen Nisa Bölükbaşı...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ogeday Girişken'den ayrıldığı iddia edilmişti Nisa Bölükbaşı'nın.

Survivor şampiyonu Nisa Çekya’dan arabasını getirtti Nişantaşı’nı inletti! Sevgilisi Ogeday’dan ayrıldığı söylenen Nisa Bölükbaşı...

İkilinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken gözler üstlerindeydi.

Survivor şampiyonu Nisa Çekya’dan arabasını getirtti Nişantaşı’nı inletti! Sevgilisi Ogeday’dan ayrıldığı söylenen Nisa Bölükbaşı...

Haber sitelerinde yer alan 'Ayrıldılar!' başlıklı haberle video çeken Ogeday, sonrasında kadraja Nisa'yı almıştı.

Survivor şampiyonu Nisa Çekya’dan arabasını getirtti Nişantaşı’nı inletti! Sevgilisi Ogeday’dan ayrıldığı söylenen Nisa Bölükbaşı...

Ogeday'ın 'Aa ayrılmışız!' sözleri sonrası Nisa, haberi tiye alıp gülmeye başlamıştı.

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