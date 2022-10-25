Survivor şampiyonu Nisa Çekya'dan arabasını getirtti Nişantaşı'nı inletti! Sevgilisi Ogeday'dan ayrıldığı söylenen Nisa Bölükbaşı...
Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyon olduğu günden bu yana gerek Survivor yarışmacıları, gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Nisa Bölükbaşı bir yandan da kariyer basamaklarını hızla çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ogeday Girişken'den ayrıldığı iddia edilen Nisa Bölükbaşı, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bölükbaşı'nın aracını görenler dönüp bir daha baktı. İşte detaylar...
25.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:06