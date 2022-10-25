Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğullarına bakın! Çağla Şıkel “Biraz da serserilik” deyip paylaştı! Son halleri hayran bıraktı
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ'un 7 yıl evli kaldığı Çağla Şıkel'den Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. Çocukları için özel günlerde bir araya gelen eski eşlerden Şıkel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü model, oğullarıyla sokak ortasında dans ettiği anları "Biraz da serserilik" notuyla yayınladı. Kuzey ile Uzay'ın son halini görenler hayran kaldı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...
25.10.2022 00:15 - Son Güncelleme: 25.10.2022 00:24
2008 yılında nikah masasına oturan Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu.
Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in oğullarının son halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. Uzay ve Kuzey'e "Çok yakışıklı olmuşlar" yorumları yapıldı.