Annesinin feryadı yürekleri dağladı! Bolu faciasında vefat eden Feray Kanpolat ünlülerin stil danışmanı çıktı!

Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen yangın faciası ile yasa boğuldu. Faciada kızı Oya Kanpolat ile birlikte hayatını kaybeden Feray Kanpolat'ın annesini feryadı, yürek dağladı. Kanpolat'ın fenomen dizilerin stil danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan yangın felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Faciada kızı Oya Kanpolat ile birlikte hayatını kaybeden Feray Kanpolat'ın annesini feryadı, yürek dağladı.

Feray Kanpolat'ın acılı annesi Sema Şahin, yangını televizyondan öğrendiğini belirterek şunları söyledi: "Ben anne olarak 2 canımı kaybettim, ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. Ben şu anda bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş. Ben DNA verdim"

Hayatını kaybeden anne kız ile ilgili yeni bir detay daha gündeme geldi. Feray Kanpolat'ın fenomen dizilerin stil danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı.