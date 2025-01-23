Annesinin feryadı yürekleri dağladı! Bolu faciasında vefat eden Feray Kanpolat ünlülerin stil danışmanı çıktı!

Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen yangın faciası ile yasa boğuldu. Faciada kızı Oya Kanpolat ile birlikte hayatını kaybeden Feray Kanpolat'ın annesini feryadı, yürek dağladı. Kanpolat'ın fenomen dizilerin stil danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan yangın felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Faciada kızı Oya Kanpolat ile birlikte hayatını kaybeden Feray Kanpolat'ın annesini feryadı, yürek dağladı.
Feray Kanpolat'ın acılı annesi Sema Şahin, yangını televizyondan öğrendiğini belirterek şunları söyledi:
"Ben anne olarak 2 canımı kaybettim, ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. Ben şu anda bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş. Ben DNA verdim"
Hayatını kaybeden anne kız ile ilgili yeni bir detay daha gündeme geldi. Feray Kanpolat'ın fenomen dizilerin stil danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı.
Karadut ve Siyah Kalp dizilerine stil danışmanlığını yaptığı öğrenilen Kanpolat'ın ardından yapım şirketi Tims&B yayınladığı başsağlığı mesajında şu satırlara yer verdi:
"Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın felaketinde birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhume Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı aileleri başta olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz"
Karadut dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu da "Karadut dizisinde birlikte çalıştığımız Feray arkadaşımızı ve kızını da kaybetmişiz. Dünya iyisi bir insandı. Allah rahmet eylesin" mesajını yayınladı.
BOLU'DAN ALDIĞI ACI HABERLE YIKILDI!
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak da Bolu'dan aldığı acı haberle yıkıldı. Koçak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otel yangınında en yakın arkadaşının ailesinden can kayıplarının olduğunu duyurdu.
Koçak, şu sözleri kullandı:
"Uyandım haberi gördüm. Story atıp vahşet dedim. İhmalkarlığa isyan ettim ve Allah kaybı olan ailelere sabır versin dedim. 2 dakika sonra Ankara'dan en yakın arkadaşımın abisinin, eşinin ve çocuklarının yangında öldüğünü öğrendim. Aradım, 'cesetleri teslim aldık, konuşabilecek durumda değilim' dedi ve kapattı. Ben, benim gençliğim her şeyim arkadaşımdan telefonda bana böyle bir şey demesinin şokunu atlayamıyorum"
KOMŞUSUNU KAYBETTİ
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başında konuşan Anlı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Anlı'nın o anlarda sesinin titrediği görüldü.
"Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor" diyerek sözlerine başlayan Müge Anlı, Bolu'daki yangında komşusu ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.