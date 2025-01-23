Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Kırgın Çiçekler, Hakim gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Naz Çağla Irmak'ın hayatı merak konusu oldu.
Naz Çağla Irmak Kimdir?
Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 yılında Ankara'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.
2015 yılında atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde oynadığı Kader karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.
Sinema ve televizyon dizilerinde sık sık karşımıza çıkan Naz Çağla Irmak, tiyatro oyunlarında da yer aldı.
Şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan ünlü oyuncunun, annesi ile birlikte kamera karşısına geçtiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Naz Çağla Irmak'ın annesi de kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı.
İşte Naz Çağla Irmak başta olmak üzere ünlülerin anneleri...
Naz Çağla Irmak ve annesi Hülya Gülşen
Naz Çağla Irmak ve annesi Hülya Gülşen
Miray Daner ve annesi