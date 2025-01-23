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Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Kırgın Çiçekler, Hakim gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Naz Çağla Irmak hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı. Ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde aynı dizide kamera karşısına geçen Naz Çağla Irmak ve annesi için "Anne-kız olduklarını bilmiyordum", "Çok benziyorlar nasıl anlamadık" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 14:01 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 14:01
Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Kırgın Çiçekler, Hakim gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Naz Çağla Irmak'ın hayatı merak konusu oldu.

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Naz Çağla Irmak Kimdir?

Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 yılında Ankara'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

2015 yılında atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde oynadığı Kader karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Sinema ve televizyon dizilerinde sık sık karşımıza çıkan Naz Çağla Irmak, tiyatro oyunlarında da yer aldı.

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan ünlü oyuncunun, annesi ile birlikte kamera karşısına geçtiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Naz Çağla Irmak'ın annesi de kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı.

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

İşte Naz Çağla Irmak başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Naz Çağla Irmak ve annesi Hülya Gülşen

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Naz Çağla Irmak ve annesi Hülya Gülşen

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Miray Daner ve annesi

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Hilal Altınbilek ve annesi

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Hande Soral ve annesi

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Pelin Karahan ve annesi

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Tuba Büyüküstün ve annesi

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Ebru Şancı ve annesi

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Elçin Sangu ve annesi

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Merve Boluğur ve annesi

Anne-kız aynı dizide rol alıyor! Naz Çağla Irmak’ın annesi bakın kim! İlk kez duyanlar şoke oldu

Mustafa Ceceli ve annesi