Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! “Çat kapı gelmeyin” diye uyarmıştı...

Ağır grip geçiren Tanyeli , hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı. Nefes almakta güçlük çektiği görülen Tanyeli, son haliyle sevenlerini korkuttu.

Solunum cihazına bağlı olduğu anları paylaşan ünlü isim, şunları söyledi: "Günaydın. Sabah saat 05.56. İnfluenzanın kaçıncı günü oldu bugün. 4. gün mü? İnşallah çok çabuk geçer"

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ünlü isim, geçen haftalarda dostlarıyla bir araya gelip yeni yaşını kutlamıştı. Pasta keserken dileğini açıklayan Tanyeli, "Şifam olsun, şifam olsun, şifam olsun. Hayattan sağlık diliyorum, hayattaki en önemli şey sağlık. Her zaman sağlıkları yerinde olsun" demişti.

Hastalığının son durumuyla da ilgili bilgi veren Tanyeli, "İyi gidiyor. Bir haftalığına hastaneye yatayım dedim 3.5 ay oldu hastanedeyim." ifadelerini kullanmıştı.

Not: Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.