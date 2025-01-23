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Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! “Çat kapı gelmeyin” diye uyarmıştı...

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, geçen günlerde yaptığı paylaşımla "Hastane ziyaretleri yasak lütfen çat kapı gelmeyin" diyerek sevenlerini uyarmıştı. Ünlü isim, daha sonra yaptığı paylaşımda ise yasağa uymayanlara tepki göstermişti. Ağır grip geçiren Tanyeli, hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı. Nefes almakta güçlük çektiği görülen Tanyeli, son haliyle sevenlerini korkuttu.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 11:51 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 12:44
Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! Çat kapı gelmeyin diye uyarmıştı...

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! Çat kapı gelmeyin diye uyarmıştı...

Sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendiren ünlü isim, geçen günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Hastane ziyaretleri yasak lütfen çat kapı gelmeyin, rica ediyorum.

Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu!

Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! Çat kapı gelmeyin diye uyarmıştı...

Çok zor durumda kalıyorum, normale döndüğünde size haber vereceğim anlayışınız için teşekkürler"

Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! Çat kapı gelmeyin diye uyarmıştı...

Tanyeli, daha sonra yaptığı paylaşımda da yasağa uymayanlara şu sözlerle tepki gösterdi: "Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum.

Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! Çat kapı gelmeyin diye uyarmıştı...

İnfluenza ile uğraşıyorum. Doktorun izin vermemesinin sebebi bunlardı. Maskesiz hemşire dahil giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz, net"

Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! Çat kapı gelmeyin diye uyarmıştı...

Ağır grip geçiren Tanyeli, hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı. Nefes almakta güçlük çektiği görülen Tanyeli, son haliyle sevenlerini korkuttu.

Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! Çat kapı gelmeyin diye uyarmıştı...

Solunum cihazına bağlı olduğu anları paylaşan ünlü isim, şunları söyledi: "Günaydın. Sabah saat 05.56. İnfluenzanın kaçıncı günü oldu bugün. 4. gün mü? İnşallah çok çabuk geçer"

Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! Çat kapı gelmeyin diye uyarmıştı...

İşte Tanyeli'nin o paylaşımı...

Doktorları yasak getirdi! Tanyeli son paylaşımıyla korkuttu! Çat kapı gelmeyin diye uyarmıştı...

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ünlü isim, geçen haftalarda dostlarıyla bir araya gelip yeni yaşını kutlamıştı. Pasta keserken dileğini açıklayan Tanyeli, "Şifam olsun, şifam olsun, şifam olsun. Hayattan sağlık diliyorum, hayattaki en önemli şey sağlık. Her zaman sağlıkları yerinde olsun" demişti.

Hastalığının son durumuyla da ilgili bilgi veren Tanyeli, "İyi gidiyor. Bir haftalığına hastaneye yatayım dedim 3.5 ay oldu hastanedeyim." ifadelerini kullanmıştı.

Not: Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.