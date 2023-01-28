Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül’ün Rus annesi güzelliğiyle parmak ısırttı! Kadir Doğulu’nun biricik kayınvalidesine bakın...
Eşi Kadir Doğulu ile Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşan Neslihan Atagül, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. 30 yaşındaki ünlü oyuncu şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Atagül'ün Rus annesini görenler hayran kalırken "Neslihan'ın güzelliği anneden", "Annesi değil ablası sanki", "İkiz gibiler" yorumlarında bulundu. İşte Kadir Doğulu'nun güzeller güzeli kayınvalidesi...
28.01.2023 01:08 - Son Güncelleme: 28.01.2023 01:08
Şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.