Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan! Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi...

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi olan ve Tamer Karadağlı ile başrolü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle 7'den 70'e sevilen Pınar Altuğ ailesiyle magazin gündeminin yakın markajında. 12 Nisan 2008 tarihinde Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ, kızı Su ile annelik mutluluğu yaşadı. Son olarak bir etkinlikte ailecek görüntülenen Pınar Altuğ, kızı Su konuşurken onu hayranlıkla izledi. Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su'yun istediği meslek neymiş...