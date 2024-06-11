SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan! Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi...

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi olan ve Tamer Karadağlı ile başrolü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle 7'den 70'e sevilen Pınar Altuğ ailesiyle magazin gündeminin yakın markajında. 12 Nisan 2008 tarihinde Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ, kızı Su ile annelik mutluluğu yaşadı. Son olarak bir etkinlikte ailecek görüntülenen Pınar Altuğ, kızı Su konuşurken onu hayranlıkla izledi. Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su'yun istediği meslek neymiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 22:22 Güncelleme 11 Haziran 2024, 22:39
Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan! Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi... 1

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı ile başrolü paylaşan Pınar Altuğ milyonlar tarafından takip edilmeye devam ediliyor.

Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan! Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi... 2

12 Nisan 2008'de Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ, 27 Ocak 2009'da Su adını verdiği kızıyla annelik duygusunu tattı.

Altuğ ve Atacan çifti kızları Su'yu hayranlıkla izledi! İşte o anlar...

Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan! Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi... 3

Instagram'da milyonların takip ettiği ünlü oyuncu, Yağmur Atcan ile aralarındaki yaş farkıyla ara ara çok konuşulmaya devam edilsede mutlu evliliğiyle magazin gündeminin parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

SON DAKİKA