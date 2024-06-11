Annesi Pınar Altuğ babası Yağmur Atacan! Çiftin çocukları Su hayalindeki mesleği açıkladı! Pınar Altuğ kızını hayranlıkla izledi...

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi olan ve Tamer Karadağlı ile başrolü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle 7'den 70'e sevilen Pınar Altuğ ailesiyle magazin gündeminin yakın markajında. 12 Nisan 2008 tarihinde Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ, kızı Su ile annelik mutluluğu yaşadı. Son olarak bir etkinlikte ailecek görüntülenen Pınar Altuğ, kızı Su konuşurken onu hayranlıkla izledi. Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su'yun istediği meslek neymiş...
Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı ile başrolü paylaşan Pınar Altuğ milyonlar tarafından takip edilmeye devam ediliyor.
12 Nisan 2008'de Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ, 27 Ocak 2009'da Su adını verdiği kızıyla annelik duygusunu tattı.
Instagram'da milyonların takip ettiği ünlü oyuncu, Yağmur Atcan ile aralarındaki yaş farkıyla ara ara çok konuşulmaya devam edilsede mutlu evliliğiyle magazin gündeminin parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.