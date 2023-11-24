7 yıl önce Başak Dizer’le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı: Bitmesi gerekiyordur, biter! Beren Saat'in partneri...

Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Beren Saat'le yıllar sonra Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filmi için yeniden kamera karşısına geçti. Filmin galası ünlüler geçidine dönerken başrol oyuncuları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, katıldıkları bir programla gündeme geldi. YouTube üzerinden yayınlanan programda Kıvanç Tatlıtuğ, evlilik itirafıyla dikkat çekti. İşte detaylar...