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7 yıl önce Başak Dizer’le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı: Bitmesi gerekiyordur, biter! Beren Saat'in partneri...

Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Beren Saat'le yıllar sonra Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filmi için yeniden kamera karşısına geçti. Filmin galası ünlüler geçidine dönerken başrol oyuncuları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, katıldıkları bir programla gündeme geldi. YouTube üzerinden yayınlanan programda Kıvanç Tatlıtuğ, evlilik itirafıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 15:47 Güncelleme 24 Kasım 2023, 16:50
7 yıl önce Başak Dizer’le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı: Bitmesi gerekiyordur, biter! Beren Saat’in partneri... 1

Aşk-ı Memnu'nun yıldızları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra dijital platformda yayınlanan İstanbul İçin Son Çağrı için kamera karşısına geçti.

7 yıl önce Başak Dizer’le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı: Bitmesi gerekiyordur, biter! Beren Saat’in partneri... 2

Yayına giren filmin galasında ise adeta ünlüler geçidi yalandı. Tarzlarıyla galaya damga vuran Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süre magazin manşetlerini süsledi.

7 yıl önce Başak Dizer’le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ’dan evlilik itirafı: Bitmesi gerekiyordur, biter! Beren Saat’in partneri... 3

İkili, şimdi ise İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayınlanan programında yaptıkları açıklamalarla gündem oldu.

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