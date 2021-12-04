Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle paylaştı gören yorumsuz kalamadı! Kutsi’nin partnerine bakın...
Star ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Annemizi Saklarken dizisinde Kutsi ile başrolü üstlenen Hande Doğandemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, tepeden çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma kısa sürede binlerce yorum geldi. Doğandemir, iddialı paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hande Doğandemir'in yorum yağmuruna tutulan o paylaşımı...
04.12.2021 18:39
- Son Güncelleme: 04.12.2021 18:39
Şimdilerde Annemizi Saklarken adlı dizi ile televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Hande Doğandemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medya kullanıcıları, Hande Doğandemir için "İnanılmaz bir kadın", "Muhteşem güzellik", "Hande hanım yaktınız buraları" yorumlarında bulundu.