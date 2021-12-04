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Haberler Magazin Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle paylaştı gören yorumsuz kalamadı! Kutsi’nin partnerine bakın...

Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle paylaştı gören yorumsuz kalamadı! Kutsi’nin partnerine bakın...

Star ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Annemizi Saklarken dizisinde Kutsi ile başrolü üstlenen Hande Doğandemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kırmızı derin göğüs dekolteli elbisesi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, tepeden çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma kısa sürede binlerce yorum geldi. Doğandemir, iddialı paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hande Doğandemir'in yorum yağmuruna tutulan o paylaşımı...

04.12.2021 18:39 - Son Güncelleme: 04.12.2021 18:39
Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle paylaştı gören yorumsuz kalamadı! Kutsi’nin partnerine bakın...

Şimdilerde Annemizi Saklarken adlı dizi ile televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Hande Doğandemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle paylaştı gören yorumsuz kalamadı! Kutsi’nin partnerine bakın...

Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile objektif karşısına geçti ve tepeden çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle paylaştı gören yorumsuz kalamadı! Kutsi’nin partnerine bakın...

Instagram'da 2,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Doğandemir'in paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle paylaştı gören yorumsuz kalamadı! Kutsi’nin partnerine bakın...

Sosyal medya kullanıcıları, Hande Doğandemir için "İnanılmaz bir kadın", "Muhteşem güzellik", "Hande hanım yaktınız buraları" yorumlarında bulundu.

Annemizi Saklarken’in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekoltesiyle paylaştı gören yorumsuz kalamadı! Kutsi’nin partnerine bakın...

Ünlü oyuncunun paylaşımına, Aslıhan Karalar, Nur Fettahoğlu gibi isimler de kayıtsız kalamadı ve yaptıkları yorumlarla Doğandemir'in fotoğrafını beğendiklerini dile getirdi.

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