Annemizi Saklarken’in Füsun'u Yeşim Ceren Bozoğlu derin yırtmacıyla dikkat çekti! Kırmızılar içinde paylaştı fit haline övgü yağdı
Annemizi Saklarken'in Füsun'u Yeşim Ceren Bozoğlu derin yırtmacıyla dikkat çekti! Başrollerinde Hande Doğandemir ile Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu önce kırmızılar içinde poz verdi daha sonra ise derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile kamera karşına geçti. Kırmızı ve siyah iki farklı elbise boy gösteren Bozoğlu, paylaşımının altına "Nihayet son ikiye kalmayı başardık, sizce hangisi?" notunu düşerek takipçilerinin fikrini sordu. Öte yandan ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o paylaşımı...
25.12.2021 01:10
- Son Güncelleme: 25.12.2021 01:10
Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Yeşim Ceren Bozoğlu'nun fit hali de dikkatlerden kaçmadı.