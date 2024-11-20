Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür evli ve 3 çocuklu çıktı! Kızıyla aynı dizide bile rol almış

Türk televizyonunun başarılı isimlerinden Mehmet Günsür, "Annem Ankara" dizisinde Hasan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çekerken, Günsür'ün performansı izleyiciden büyük beğeni topluyor.
İTALYA'DA DA YILDIZLAŞAN BİR OYUNCU
Mehmet Günsür, yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da kariyerine başarıyla devam ediyor. Ünlü oyuncu, İtalya'da yayınlanan "Lea" (Yeni Bir Gün) dizisinde başrolü üstleniyor ve dizinin elde ettiği yüksek reytinglerle dikkat çekiyor. Ancak Günsür'ün kariyerindeki bu başarı kadar ilgi çeken bir diğer konu ise ailesi.