Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür evli ve 3 çocuklu çıktı! Kızıyla aynı dizide bile rol almış

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Mehmet Günsür, hem kariyerindeki yükselişiyle hem de gözlerden uzak yaşamıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. "Aşk Tesadüfleri Sever", "Muhteşem Yüzyıl", "Fi" ve son olarak Netflix yapımı "Atiye" gibi projelerle geniş bir kitleye ulaşan Günsür, şu sıralar bir başka projeyle adından söz ettiriyor.