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Annem Ankara'nın Hasan'ı Mehmet Günsür evli ve 3 çocuklu çıktı! Kızıyla aynı dizide bile rol almış

Başarılı oyuncu Mehmet Günsür, son dönemde "Annem Ankara" dizisiyle ekranlara geri döndü. BKM yapımı olan ve senaryosunu Başak Angigün'ün yazdığı dizide, Günsür'ün canlandırdığı Hasan karakteri oldukça dikkat çekiyor. Mehmet Günsür, dizideki rolüyle yine izleyiciyi derinden etkileyen bir performans ortaya koyarken aynı zamanda özel hayatıyla da merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 21:02 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 21:02
Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür evli ve 3 çocuklu çıktı! Kızıyla aynı dizide bile rol almış

Türk televizyonunun başarılı isimlerinden Mehmet Günsür, "Annem Ankara" dizisinde Hasan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çekerken, Günsür'ün performansı izleyiciden büyük beğeni topluyor.

Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür evli ve 3 çocuklu çıktı! Kızıyla aynı dizide bile rol almış
EVLİ, MUTLU VE 3 ÇOCUKLU!

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Mehmet Günsür, hem kariyerindeki yükselişiyle hem de gözlerden uzak yaşamıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. "Aşk Tesadüfleri Sever", "Muhteşem Yüzyıl", "Fi" ve son olarak Netflix yapımı "Atiye" gibi projelerle geniş bir kitleye ulaşan Günsür, şu sıralar bir başka projeyle adından söz ettiriyor.

Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür evli ve 3 çocuklu çıktı! Kızıyla aynı dizide bile rol almış

İTALYA'DA DA YILDIZLAŞAN BİR OYUNCU

Mehmet Günsür, yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da kariyerine başarıyla devam ediyor. Ünlü oyuncu, İtalya'da yayınlanan "Lea" (Yeni Bir Gün) dizisinde başrolü üstleniyor ve dizinin elde ettiği yüksek reytinglerle dikkat çekiyor. Ancak Günsür'ün kariyerindeki bu başarı kadar ilgi çeken bir diğer konu ise ailesi.

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