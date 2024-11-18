7 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın güzeller güzeli eşi ortaya çıktı! Gören partneri Sinem Ünsal’a benzetti

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Ozan Akbaba, güçlü performansları ve özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu, yeni dizisi Uzak Şehir ile ekranlara döndü. Dizide hayat verdiği Cihan karakteri ile dikkat çeken Akbaba'nın, özel hayatı da hayranlarının merak konusu. İşte Ozan Akbaba'nın güzeller güzeli eşi ve mutlu aile hayatı...

1982 yılında Kars'ta doğan Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Kariyerine 2005 yılında başlayan yetenekli oyuncu, sinema, tiyatro ve dizi projelerinin yanı sıra film müzikleri de yapıyor.