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7 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın güzeller güzeli eşi ortaya çıktı! Gören partneri Sinem Ünsal'a benzetti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli rolüyle gönüllerde taht kuran Ozan Akbaba, yeni dizisi Uzak Şehir'de Cihan karakteriyle izleyicileri büyülüyor. Ancak, Akbaba'nın ekran başarısının yanı sıra özel hayatındaki mutluluk da dikkat çekiyor. Güzeller güzeli eşi ve oğluyla olan hayatı, hayranları tarafından merakla takip ediliyor. İşte Ozan Akbaba'nın eşi ve oğlu hakkında tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 22:53 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 22:53
7 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın güzeller güzeli eşi ortaya çıktı! Gören partneri Sinem Ünsal’a benzetti

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Ozan Akbaba, güçlü performansları ve özel yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu, yeni dizisi Uzak Şehir ile ekranlara döndü. Dizide hayat verdiği Cihan karakteri ile dikkat çeken Akbaba'nın, özel hayatı da hayranlarının merak konusu. İşte Ozan Akbaba'nın güzeller güzeli eşi ve mutlu aile hayatı...

7 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın güzeller güzeli eşi ortaya çıktı! Gören partneri Sinem Ünsal’a benzetti

1982 yılında Kars'ta doğan Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Kariyerine 2005 yılında başlayan yetenekli oyuncu, sinema, tiyatro ve dizi projelerinin yanı sıra film müzikleri de yapıyor.

7 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın güzeller güzeli eşi ortaya çıktı! Gören partneri Sinem Ünsal’a benzetti

2014 yılında, ünlü şarkıcı Sıla'nın "Vaziyetler" klibinde yer alan Akbaba, müzik dünyasında da iz bıraktı. Ancak asıl büyük çıkışını, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli karakteri ile yaptı. Dizide 6 sezon boyunca yer alan oyuncu, performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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