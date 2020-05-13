RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen,7'den 70'e herkesin hayatına şüphesiz ki bir şekilde dokundu... Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal ile rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkardı. Şener Şen hakkında araştırma yapanlar Şener Şen'in kardeşinin Hercai oyuncusu olduğunu öğrenince şaşırdı. Peki Hercai'de rol alan Şener Şen'in kardeşi olan o isim kim?

13.05.2020 15:24 - Son Güncelleme: 13.05.2020 15:27
Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol alan o isim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin görünce hayrete düşürecek akrabalıkları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

CAN YAMAN'IN BABASI

Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim
Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

İntizar - Yıldız Tilbe

Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koca adam oldu! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu çok büyüdü! Anne ve babasının birebir aynısı
Koca adam oldu! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu çok büyüdü! Anne ve babasının birebir aynısı