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Edip Akbayram’ın son sağlık durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram duyurdu

Düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, sanatçının son sağlık durumu hakkında konuştu.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 16:33 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 16:33
Edip Akbayram’ın son sağlık durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram duyurdu

Bir süredir zatürre sebebiyle tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, evde geçirdiği iç kanama sonucunda Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Edip Akbayram’ın son sağlık durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram duyurdu

9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti. Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Edip Akbayram’ın son sağlık durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram duyurdu

Paylaşımda, "Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan, iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Edip Akbayram’ın son sağlık durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram duyurdu

Türkü Akbayram ayrıca babasının durumu hakkında şunları söylemişti: "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat.

Edip Akbayram’ın son sağlık durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram duyurdu

Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde bir iki günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz"

Edip Akbayram’ın son sağlık durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram duyurdu

YENİ AÇIKLAMA

Yaklaşık İki haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edip Akbayram’ın son sağlık durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram duyurdu

Eşi Ayten Akbayram, sanatçının sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Edip Akbayram’ın son sağlık durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram duyurdu

Sanatçının eşi "Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah" dedi.