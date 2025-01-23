Edip Akbayram’ın son sağlık durumu nasıl? Eşi Ayten Akbayram duyurdu

Bir süredir zatürre sebebiyle tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, evde geçirdiği iç kanama sonucunda Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti. Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımda, "Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan, iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Türkü Akbayram ayrıca babasının durumu hakkında şunları söylemişti: "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat.