Anne-kız aynı dizide! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! 22 yıl Altan Gördüm’le evli kalmıştı

Yeşim Salkım, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Nursel Köse gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin'in hayatı merak edildi. 22 yıl meslektaşı Altan Gördüm ile aynı yastığa baş koyan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Anne-kızın Aldatmak dizisinde birlikte rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Vahide Perçin hangi rol arkadaşının annesiymiş...
ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin'in hayatı merak konusu oldu.
Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Nursel Köse gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun kariyerinin yanı sıra özellikle özel hayatı araştırıldı.