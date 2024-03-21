4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan’ın havuzlu lüks villasına bakın! İşte Çağlar Ökten ile zevkle döşenmiş aşk yuvası...

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de estetikleriyle sık sık gündem olan Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı oldu. Bir çocuk annesi Sayan, aradığı aşkı yıllar sonra meslektaşı Çağlar Ökten'le buldu. Eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, şimdi ise havuzlu lüks villasıyla adından söz ettirdi. Sayan'ın yıllar önce 4 milyon dolara aldığı villası hayran bıraktı. İşte Çağlar Ökten ile zevkle döşenmiş aşk yuvası...