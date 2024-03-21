Burak Sevinç, Deniz Can Aktaş, Esra Dermancıoğlu, Miray Daner gibi isimlerle kamera karşısına geçen Burak Sergen'in hayatı merak konusu oldu. Daha önce 3 kez nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle ilk eşi merak edildi. 63 yaşındaki Burak Sergen'in ünlü rock yıldızıyla aylarca evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Burak Sergen'in ağızları açık bırakan ilk eşi...
Zerda, Sadakatsiz, Halka, Kara Sevda gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Burak Sergen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Tam ismi Burak Reis Sergen olan Burak Sergen, 9 Şubat 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1984'de Ankara Devlet Konservatuarından mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosunda yapıp Ankara Devlet Tiyatrosuna giren oyuncu, devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevlerinde yer aldı.
Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Çoğunlukla Devlet Tiyatroları'nda görevler alan Burak Sergen, Tiyatro kare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak olarak görevler aldı. Polis radyosunun kurulduğu dönemlerde ve daha sonra Radio Contact'ta kendi programını hazırlayıp sundu.