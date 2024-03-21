3

Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Çoğunlukla Devlet Tiyatroları'nda görevler alan Burak Sergen, Tiyatro kare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak olarak görevler aldı. Polis radyosunun kurulduğu dönemlerde ve daha sonra Radio Contact'ta kendi programını hazırlayıp sundu.