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Haberler Magazin 228 günde bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme! Boşanma detayları netleşti! İşte ayrılık nedenleri...

228 günde bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme! Boşanma detayları netleşti! İşte ayrılık nedenleri...

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen Ağustos ayında ilişkilerini evlilikle taçlandırdı ve görkemli düğün törenleriyle günlerce konuşuldu. Ancak 8 ay önce evlenen çiftin evliliği uzun sürmedi. Ayrılık kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanmalarına dair detaylar da ortaya çıktı. İşte ayrılık nedenleri ve tüm detaylar...

takvim.com.tr
23.04.2023 12:24 - Son Güncelleme: 23.04.2023 12:38
228 günde bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme! Boşanma detayları netleşti! İşte ayrılık nedenleri...

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ağustos ayında nikâh masasına oturdu. Ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda üzücü haber geldi.

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228 günde bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme! Boşanma detayları netleşti! İşte ayrılık nedenleri...

Özdemir, doğum gününde başlayan kriz sonrası evi terk etti. Yakın dostlarının araya girmesi de sonuç vermedi ve ikili boşanma kararı aldı.

228 günde bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme! Boşanma detayları netleşti! İşte ayrılık nedenleri...

İkili alyansları çıkarırken Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç'u yeni filminin galasında yalnız bıraktı.

228 günde bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme! Boşanma detayları netleşti! İşte ayrılık nedenleri...

Sosyal medyada ortak açıklama yapan ikili, şu ifadeleri kullandı: "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip, boşanma kararı aldığımız doğrudur.

228 günde bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme! Boşanma detayları netleşti! İşte ayrılık nedenleri...

Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz"

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