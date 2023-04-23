228 günde bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme! Boşanma detayları netleşti! İşte ayrılık nedenleri...
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen Ağustos ayında ilişkilerini evlilikle taçlandırdı ve görkemli düğün törenleriyle günlerce konuşuldu. Ancak 8 ay önce evlenen çiftin evliliği uzun sürmedi. Ayrılık kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanmalarına dair detaylar da ortaya çıktı. İşte ayrılık nedenleri ve tüm detaylar...
23.04.2023 12:24 - Son Güncelleme: 23.04.2023 12:38
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz ağustos ayında nikâh masasına oturdu. Ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda üzücü haber geldi.
İkili alyansları çıkarırken Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç'u yeni filminin galasında yalnız bıraktı.