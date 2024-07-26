Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü’nden teşekkür paylaşımı! “Annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış...”

Hercai dizisi ile yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz hafta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek vefat etti. Anne acısıyla sarsılan Akınözü, cenazede ayakta durmakta zorlandı. Ünlüler dünyasından birçok isim ise Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında bir teşekkür paylaşımında bulundu. İşte detaylar...