Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü’nden teşekkür paylaşımı! “Annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış...”

Hercai dizisi ile yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz hafta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek vefat etti. Anne acısıyla sarsılan Akınözü, cenazede ayakta durmakta zorlandı. Ünlüler dünyasından birçok isim ise Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında bir teşekkür paylaşımında bulundu. İşte detaylar...
Hercai dizisi ile yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz hafta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek vefat etti.
Annesini toprağa veren Akın Akınözü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Biricik annem Özlem Akınözü'nü sonsuzluğa uğurlarken, bizleri yalnız bırakmayarak gerek yakından, gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki; annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış...