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Yüz Numaralı Adam’ın Sütçü Ali’si Ali Şen’in torununa bakın! Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kızı babasının kopyası...

Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Leman Akçatepe gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yüz Numaralı Adam filminde Sütçü Ali karakterini canlandıran Ali Şen'in hayatı merak edildi. Kendisi gibi oyuncu olan Şener Şen ile İnci Şen'in babası Ali Şen'in özellikle ailesi merak edilip araştırıldı. Ali Şen'in torununu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şener Şen'in kızı babasının kopyası çıktı. İşte Şener Şen'in gözünden sakındığı kızı...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 15:52 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 15:52
Yüz Numaralı Adam’ın Sütçü Ali’si Ali Şen’in torununa bakın! Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kızı babasının kopyası... 1

Merhum sanatçı Ali Şen, kadrosunda Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Leman Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı Yüz Numaralı Adam filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Yüz Numaralı Adam’ın Sütçü Ali’si Ali Şen’in torununa bakın! Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kızı babasının kopyası... 2

Bunun üzerine filmde Sütçü Ali karakterini canlandıran Yeşilçam yıldızının hayatı merak edildi.

Yüz Numaralı Adam’ın Sütçü Ali’si Ali Şen’in torununa bakın! Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kızı babasının kopyası... 3

Kendisi gibi oyuncu olan Şener Şen ile İnci Şen'in babası Ali Şen'in özellikle ailesi merak edilip araştırıldı.

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