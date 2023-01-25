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Haberler Magazin Anlayan beri gelsin! Aylar önce Selin Ciğerci'den boşanıp bir kadına evlilik teklif efen Gökhan Çıra baba oldu: "Hoş geldin canım kızım"

Anlayan beri gelsin! Aylar önce Selin Ciğerci'den boşanıp bir kadına evlilik teklif efen Gökhan Çıra baba oldu: "Hoş geldin canım kızım"

İkinci kez ayrılık iddialarının ardından, boşanma açıklamalarını yayınlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, kısa süre içerisinde resmen boşanmıştı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurmuştu. Sonrasında ısrarlı gizlediği bir kadına evlenme teklifi eden Gökhan Çıra akıllara zarar bir hızda baba oldu. Kimse ne olduğunu anlamadı.

25.01.2023 14:38 - Son Güncelleme: 25.01.2023 14:38
Anlayan beri gelsin! Aylar önce Selin Ciğerci’den boşanıp bir kadına evlilik teklif efen Gökhan Çıra baba oldu: Hoş geldin canım kızım

Eylül ayında Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Anlayan beri gelsin! Aylar önce Selin Ciğerci’den boşanıp bir kadına evlilik teklif efen Gökhan Çıra baba oldu: Hoş geldin canım kızım

Selin Ciğerci'nin iki kez boşanmayla sonuçlanan ilişkileri epey çalkantılıydı.

Anlayan beri gelsin! Aylar önce Selin Ciğerci’den boşanıp bir kadına evlilik teklif efen Gökhan Çıra baba oldu: Hoş geldin canım kızım

Bir kere ayrılıp barışan çift bir şans daha verseler de ikinci evlilikleri de uzun sürmedi.

Anlayan beri gelsin! Aylar önce Selin Ciğerci’den boşanıp bir kadına evlilik teklif efen Gökhan Çıra baba oldu: Hoş geldin canım kızım

Boşanma iddialarının ardından Selin Ciğerci'den 'Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek.' açıklaması geldi.

Anlayan beri gelsin! Aylar önce Selin Ciğerci’den boşanıp bir kadına evlilik teklif efen Gökhan Çıra baba oldu: Hoş geldin canım kızım

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, bir süredir ismini ve yüzünü gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşıyor.

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