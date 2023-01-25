Fatma Girik'in ölüm yıl dönümünde Nur Sürer'in gözyaşları! Yıllar sonra itiraf etti: "Kadir İnanır bize hep kızardı"

NUR SÜRER

Törende gözyaşlarını tutamayan Nur Sürer "Bizim için konuşmak çok zor. Buraya gelirken 1 yılın ne kadar çabuk geçtiğini düşündüm. Sanki böyle dün daha şehir tiyatrolarındaymışız gibi. Fato ile 1985'te tanıştım. Yılanların Öcü filminde birbirimizi çok sevdik. İkimiz de biraz serseriydik. Onun bir minibüsü vardı. Birlikte sabah çıkıp çalışacağımız köye giderdik. Kadir İnanır çok sinirlenirdi bize. 'Kadın başınıza minibüslerle gidiyorsunuz geliyorsunuz köye' filan diye. Sonra tabii hiç kopmadık yani ölünceye kadar. Ölünceye kadar elini benim sırtımdan hiç çekmedi?" dedi.