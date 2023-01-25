Fatma Girik'in ölüm yıl dönümünde Nur Sürer'in gözyaşları! Yıllar sonra itiraf etti: "Kadir İnanır bize hep kızardı"
Fatma Girik'in ölüm yıl dönümünde Nur Sürer'in gözyaşları! Yıllar sonra itiraf geldi. Türk sinemasının usta ismi 24 Ocak 2022'de koronavirüse bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Fatma Girik ölümünün 1'inci yıl dönümünde, sevenleri ve sanatçı arkadaşları tarafından anıldı. Girik'in 37 yıllık dostu Nur Sürer kürsüde gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, "İkimiz de biraz serseriydik." dedi ve bir itirafta bulundu. Girik'e dair hislerini Yeşilçam'ın "4 Yapraklı Yonca"larından Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın da dile getirdi.
"KADİR İNANIR BİZE HEP KIZARDI"
Fatma Girik'in ölüm yıl dönümünde Nur Sürer'in gözyaşları! Yıllar sonra yaşadıklarını itiraf etti.
Sinema sanatçısı ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik; ölümünün 1'inci yıl dönümünde yol arkadaşları, dostları ve sevenleriyle anıldı.Düzenlenen törende bir taraftan sanatçının hayatında yaşadığı anılar anlatılırken bir taraftan da plakta bir zamanlar seslendirdiği 'Aşk Büğümü ve Su Sızmazdı Aramızdan' parçaları çaldı. Sanatçının seslendirdiği parçaları dinleyen sevenleri ve arkadaşları ise duygulu anlar yaşadı.
NUR SÜRER
Törende gözyaşlarını tutamayan Nur Sürer "Bizim için konuşmak çok zor. Buraya gelirken 1 yılın ne kadar çabuk geçtiğini düşündüm. Sanki böyle dün daha şehir tiyatrolarındaymışız gibi. Fato ile 1985'te tanıştım. Yılanların Öcü filminde birbirimizi çok sevdik. İkimiz de biraz serseriydik. Onun bir minibüsü vardı. Birlikte sabah çıkıp çalışacağımız köye giderdik. Kadir İnanır çok sinirlenirdi bize. 'Kadın başınıza minibüslerle gidiyorsunuz geliyorsunuz köye' filan diye. Sonra tabii hiç kopmadık yani ölünceye kadar. Ölünceye kadar elini benim sırtımdan hiç çekmedi?" dedi.
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Gerçek yaşamda da çok yürekli bir kadındı, cesurdu, halkçıydı. Hiçbir zaman 'Ben büyük bir starım' diye havalara girmezdi. Tam tersi, halktan biri olduğunu karşısındakine hissettirirdi. O benim canım arkadaşım, dostum, meslektaşım. Her ölüm erken ama Fatma çok erken aramızdan ayrıldı. O yaptığınız Filmler, her gelen yeni nesle tekrar tekrar hitap ediyor. Çünkü onlar samimi, gerçek, hayatın içinden bildiğimiz, yaşadığımız hayatlardan söz ediyor. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacak."