İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin'in son hali! Görenler anneye mi yoksa babaya mı benzediği konusunda kararsız
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Kızlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ikilinin büyük kızları Lalin ilk kez bu kadar net yüzünü gösterdi. Lalin'in son halini görenlerse annesi Sinem Kobal'a mı yoksa babası Kenan İmirzalıoğlu'na mı daha çok benzediği konusunda kararsız kaldı.
Kızları Lalin ve Leyla'yı gözlerden uzak tutan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu zaman zaman kameralardan kaçamıyor. Son olarak kızları Lalin'le Sinem Kobal bir mekanda görüntülendi. Peki Lalin anneye mi babaya mı benziyor? İşte haberin detayları.
Lise Defteri, Belalı Baldız, Küçük Sırlar, Gönül İşleri gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi ve 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
7 ay önce ise kızı Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yürüttüğü mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.