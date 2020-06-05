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Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri'ni sunan Melike Öcalan'a bakın! '40 yaşında ama göstermiyor...'

Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, şu an 40 yaşında. Başarılı sunucu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. 'Yaz' pozlarıyla dikkat çeken Melike Öcalan, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Vatan Şaşmaz denince akla gelen isimlerden olan Melike Öcalan'ın son hali...

05.06.2020 17:12 - Son Güncelleme: 05.06.2020 17:14
Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri'ni sunan Melike Öcalan'a bakın! '40 yaşında ama göstermiyor...'

Bir dönemin ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından Sabah Şekerleri'nin unutulmaz sunucularından Vatan Şaşmaz ile Melike Öcalan, yeniden gündeme geldi. Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 tarihinde otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü.

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Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri'ni sunan Melike Öcalan'a bakın! '40 yaşında ama göstermiyor...'

Melike Öcalan ise sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. 40 yaşındaki Melike Öcalan'ın son halini görenler epey şaşırdı. Ünlülerin değişimlerini görmeye hazır mısınız?

Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri'ni sunan Melike Öcalan'a bakın! '40 yaşında ama göstermiyor...'

BÜLENT ERSOY

Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri'ni sunan Melike Öcalan'a bakın! '40 yaşında ama göstermiyor...'
Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri'ni sunan Melike Öcalan'a bakın! '40 yaşında ama göstermiyor...'

EBRU GÜNDEŞ

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