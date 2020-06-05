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Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri'ni sunan Melike Öcalan'a bakın! '40 yaşında ama göstermiyor...'

Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, şu an 40 yaşında. Başarılı sunucu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. 'Yaz' pozlarıyla dikkat çeken Melike Öcalan, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Vatan Şaşmaz denince akla gelen isimlerden olan Melike Öcalan'ın son hali...

05.06.2020 17:12 - Son Güncelleme: 05.06.2020 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





