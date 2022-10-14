Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jet kavgası kan dondurmuştu... İlk kızları Shiloh hakkında olay iddia: "Kapıları çarpıp..."

'AYNI KUMAŞTAN DİKİLMİŞ İKİ ELBİSE GİBİ'

Bu arada Pitt her ne kadar eski eşi Angelina Jolie ile tartışmalı ve hatta mahkeme salonlarına uzanan bir süreç yaşasa da çocuklarıyla zaman geçiriyor. Ama bunun için bazı özel düzenlemeler yapılıyor. İddialara göre Pitt ile kızı Shiloh'nun arasında özel bir yakınlık var. Birlikte eğlenceli ve güzel vakit geçiriyorlar. Söylenenlere göre baba ile kızın benzerliği "aynı kumaştan dikilmiş iki elbise gibi."

İleri sürülenlere göre Pitt ile Shiloh, birlikte müzik yaPıyorlar, Film izliyorlar, sanat stüdyosunda yaratıcı çalışmalar yapıyorlar.