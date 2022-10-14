Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jet kavgası kan dondurmuştu... İlk kızları Shiloh hakkında olay iddia: "Kapıları çarpıp..."
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jet kavgası kan dondurmuştu... İlk kızları Shiloh hakkında olay iddia gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e karşı açtığı dava dosyasındaki iddialar basına yansıdı. Bazıları daha önce de gün yüzüne çıkan bu iddialar, kan donduran cinsten! İşte 2016 yılında Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin özel jetlerinde yaşadıkları kavgaya dair tüyler ürperten detaylar...
"KAPILARI ÇARPIP..."
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jet kavgası kan dondurmuştu... İlk kızları Shiloh hakkında olay iddia!
OLABİLDİĞİNCE UZAĞA GİTMEK İSTİYOR
Son dönemde öne çıkan ise Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh Jolie Pitt ve onunla ilgili olarak ortada dolaşan bir iddia. Buna göre 16 yaşındaki Shiloh, annesinden olabildiğince uzakta bir okulda okumak istiyor. Celebrity Insider adlı internet sitesinin iddiasına göre büyüme çağındaki Shiloh, annesiyle zaman zaman çatışıyor. Bu yüzden de Angelina Jolie'nin olabildiğince uzağında bir okula gitmek ve hayatına yeni bir yön vermek istiyor.
AMACI RAHAT ETMEK
Siteye göre Shiloh, evde annesiyle sık sık sözlü tartışmalara giriyor. Hatta kimi zaman tartışmanın şiddeti yükseliyor ve Shiloh evdeki bütün kapıları çarpıyor. Shiloh Jolie Pitt ile ilgili bu iddiaya göre iki erkek kardeşi Maddox ve Pax, onun yaşındayken evden dışarıya yalnız başlarına çıkabiliyorlardı. Fakat yine ileri sürülenlere göre Shiloh'nun böyle bir özgürlüğü yok. Bu yüzden de annesiyle zaman zaman tartışıyor. Biraz daha rahat etmek için annesi Jolie'den uzakta okumak istiyor.
'AYNI KUMAŞTAN DİKİLMİŞ İKİ ELBİSE GİBİ'
Bu arada Pitt her ne kadar eski eşi Angelina Jolie ile tartışmalı ve hatta mahkeme salonlarına uzanan bir süreç yaşasa da çocuklarıyla zaman geçiriyor. Ama bunun için bazı özel düzenlemeler yapılıyor. İddialara göre Pitt ile kızı Shiloh'nun arasında özel bir yakınlık var. Birlikte eğlenceli ve güzel vakit geçiriyorlar. Söylenenlere göre baba ile kızın benzerliği "aynı kumaştan dikilmiş iki elbise gibi."
İleri sürülenlere göre Pitt ile Shiloh, birlikte müzik yaPıyorlar, Film izliyorlar, sanat stüdyosunda yaratıcı çalışmalar yapıyorlar.