4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! “Annemin zoruyla evlendim” diyen 59’luk Yonca Evcimik’in eski eşi bakın kim! Meğer o ünlü isimle...

"ANNEM İSTİYOR DİYE EVLENDİM"

Yonca Evcimik, şöyle konuştu: "Her anne gibi benim annem de evlenmemi istedi. Ben annem istiyor diye evlendim, yoksa evlenmezdim. Babam rahmetli olduktan sonra 'annem acaba evlensen mi?' dedi. Ben boşandıktan sonra da 'asla evlenme, hayatını yaşa' demeye başladı.