4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! “Annemin zoruyla evlendim” diyen 59’luk Yonca Evcimik’in eski eşi bakın kim! Meğer o ünlü isimle...
Çılgın Bediş karakteriyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, hem oyunculuğu hem de şarkıcılığıyla 90'lı yıllara damga vurdu. Abone, Kendine Gel, Bandıra Bandıra şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden Evcimik, danslarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Evcimik, son olarak verdiği bir röportajla gündeme geldi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcının, "Annemin zoruyla evlendim" sözleri dikkat çekti. Bunun üzerine gözler Evcimik'in eski eşine çevrildi. Ünlü şarkıcının eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yonca Evcimik'in açıklamaları ve kendisi gibi ünlü olan eski eşi...
14.10.2022 18:28 - Son Güncelleme: 14.10.2022 18:28
Çılgın Bediş dizisiyle oyunculuk alanındaki yeteneğini gözler önüne seren Yonca Evcimik, Abone, Kendine Gel, Bandıra Bandıra şarkılarıyla müzik listelerini alt üst etti.
"ANNEM İSTİYOR DİYE EVLENDİM"
Yonca Evcimik, şöyle konuştu: "Her anne gibi benim annem de evlenmemi istedi. Ben annem istiyor diye evlendim, yoksa evlenmezdim. Babam rahmetli olduktan sonra 'annem acaba evlensen mi?' dedi. Ben boşandıktan sonra da 'asla evlenme, hayatını yaşa' demeye başladı.