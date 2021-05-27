Burcu Esmersoy arabasını yeniledi! Şoförü ile gezmeye çıkan Burcu Esmersoy'un arabasının fiyatı bakın ne kadar...

Burcu Esmersoy arabasını yeniledi! Bir süredir özel şoför kullanan Esmersoy önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. 44 yaşındaki güzel, basın mensuplarının "Burcu Hanım araç yeni mi, yoksa eski araç bakımda olduğu için ikame araç mı verildi?" sorusuna, "Yok arkadaşlar araba yeni, Yaşar Bey'e aldık. Yeni araç hevesiyle bugün bununla gezmeye çıktık" yanıtını verdi. Burcu Esmersoy'un arabasının fiyatı merak konusu oldu. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Burcu Esmersoy'un yeni aracı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...

27.05.2021 15:12 - Son Güncelleme: 27.05.2021 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





