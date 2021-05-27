Burcu Esmersoy arabasını yeniledi! Şoförü ile gezmeye çıkan Burcu Esmersoy'un arabasının fiyatı bakın ne kadar...
Burcu Esmersoy arabasını yeniledi! Bir süredir özel şoför kullanan Esmersoy önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. 44 yaşındaki güzel, basın mensuplarının "Burcu Hanım araç yeni mi, yoksa eski araç bakımda olduğu için ikame araç mı verildi?" sorusuna, "Yok arkadaşlar araba yeni, Yaşar Bey'e aldık. Yeni araç hevesiyle bugün bununla gezmeye çıktık" yanıtını verdi. Burcu Esmersoy'un arabasının fiyatı merak konusu oldu. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Burcu Esmersoy'un yeni aracı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...
27.05.2021 15:12
- Son Güncelleme: 27.05.2021 15:32
Burcu Esmersoy arabasını yeniledi! Şoförü ile gezmeye çıkan Burcu Esmersoy'un arabasının fiyatı merak konusu oldu.
Bir süredir özel şoför kullanan Burcu Esmersoy'u, Markalar Sokağı'ndan almaya gelen şoförünün kullandığı 500 bin TL değerindeki araç dikkatlerden kaçmadı.
44 yaşındaki güzel, basın mensuplarının "Burcu Hanım araç yeni mi, yoksa eski araç bakımda olduğu için ikame araç mı verildi?" sorusuna yanıt verdi.
Esmersoy, "Yok arkadaşlar araba yeni, Yaşar Bey'e aldık. Yeni araç hevesiyle bugün bununla gezmeye çıktık" ifadelerini kullandı.
Muhabirlerin "Hayırlı olsun" dileklerine teşekkür ederek karşılık veren Burcu Esmersoy, kısa süren sohbetin ardından alışveriş merkezinden ayrıldı.
İşte Burcu Esmersoy'un aracı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin araçları...