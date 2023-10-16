Amine Gülşe eşi Mesut Özil'in doğum gününde aşka geldi "Seni çok ama çok seviyoruz babamız" Bu kez kızları da paylaştı

Yıldız futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten iki kızı olan Özil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Önceki gün yeni yaşını kutlayan Özil'in doğum gününü kutlayanlardan biri de tabi ki eşi Amine Gülşe'ydi. Gülşe, aşk dolu bir mesaj yollarken bir yandan da kızlarının son halini de paylaştı.
Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Çift, 2020 yılında kızları Eda'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Bir paylaşım yapan Amine Gülşe, Mesut Özil'in doğum gününü kutladı.
Gülşe ise fotoğrafın altına, "İyi ki doğdun iyi ki varsın seni çok ama çok seviyoruz babamız… Doğum günün kutlu olsun ömrüm" ifadelerini kullandı.