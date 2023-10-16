Amine Gülşe eşi Mesut Özil'in doğum gününde aşka geldi "Seni çok ama çok seviyoruz babamız" Bu kez kızları da paylaştı

Yıldız futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşe ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten iki kızı olan Özil, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Önceki gün yeni yaşını kutlayan Özil'in doğum gününü kutlayanlardan biri de tabi ki eşi Amine Gülşe'ydi. Gülşe, aşk dolu bir mesaj yollarken bir yandan da kızlarının son halini de paylaştı.