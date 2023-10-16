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3.çocuğu da mı var? Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı ortaya çıkan Metin Akpınar'ın bir de oğlu var! Skandallar çorap söküğü gibi geliyor

81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ama skandalların ardı arkası kesilmeyecek gibi. Akpınar hakkında bu kez de bir oğlu olduğu iddia edildi. Hatta oğlunun adının da Metin olduğu gelen bir diğer iddia. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 09:47 Güncelleme 16 Ekim 2023, 14:34
3.çocuğu da mı var? Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı ortaya çıkan Metin Akpınar’ın bir de oğlu var! Skandallar çorap söküğü gibi geliyor 1

82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak iddialar bununla sınırlı kalmadı. Şimdi de Akpınar'ın bir oğlu olduğu iddiası bomba etkisi yarattı.

3.çocuğu da mı var? Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı ortaya çıkan Metin Akpınar’ın bir de oğlu var! Skandallar çorap söküğü gibi geliyor 2

82 yaşındaki Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak önceki gün Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Akpınar'ın Nebioğlu'nu kızı olarak ilk etapta kabul ettiği ancak Nebioğlu'nun babasının mirasından faydalanmak istemesi üzerine anlaşmazlık çıktığı ve dava yoluna başvurduğu leri sürüldü.
3.çocuğu da mı var? Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı ortaya çıkan Metin Akpınar’ın bir de oğlu var! Skandallar çorap söküğü gibi geliyor 3

Sonrasında da Akpınar bir değil iki kızı olduğu, Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin aynı aileye evlatlık verildiği ortaya çıkmıştı.

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