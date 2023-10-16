9 ayda tam 70 kilo vermişti! Güllü 20 kilo daha eridi! İğne ipliğe dönen Güllü’nün son hali olay! “Ortalığı yaktın be ablam”

"Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazınan şarkıcı Güllü, son yıllarda kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da çok konuşuldu. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 9 ayda tam 70 kilo veren şarkıcı, yeni klibi için bir 20 kilo daha verdi. Verdiği kiloların ardından imajda tazeleyen Güllü, son halini sosyal medyada yayınladı. Günden güne eriyen ünlü şarkıcının son hali şaşkına çevirirken "Ortalığı yaktın be ablam" dedirtti. İşte Güllü'nün o paylaşımı...