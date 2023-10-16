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9 ayda tam 70 kilo vermişti! Güllü 20 kilo daha eridi! İğne ipliğe dönen Güllü’nün son hali olay! “Ortalığı yaktın be ablam”

"Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazınan şarkıcı Güllü, son yıllarda kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da çok konuşuldu. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 9 ayda tam 70 kilo veren şarkıcı, yeni klibi için bir 20 kilo daha verdi. Verdiği kiloların ardından imajda tazeleyen Güllü, son halini sosyal medyada yayınladı. Günden güne eriyen ünlü şarkıcının son hali şaşkına çevirirken "Ortalığı yaktın be ablam" dedirtti. İşte Güllü'nün o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 10:27 Güncelleme 16 Ekim 2023, 10:38
9 ayda tam 70 kilo vermişti! Güllü 20 kilo daha eridi! İğne ipliğe dönen Güllü’nün son hali olay! “Ortalığı yaktın be ablam” 1

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanan Güllü, "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazındı.

9 ayda tam 70 kilo vermişti! Güllü 20 kilo daha eridi! İğne ipliğe dönen Güllü’nün son hali olay! “Ortalığı yaktın be ablam” 2

Son yıllarda kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da çok konuşulan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı oldu.

9 ayda tam 70 kilo vermişti! Güllü 20 kilo daha eridi! İğne ipliğe dönen Güllü’nün son hali olay! “Ortalığı yaktın be ablam” 3

Ameliyatın ardından Güllü, 9 ayda tam 70 kilo birden verdi. Güllü son olarak, 'Bendeki Sen' isimli yeni şarkısının klibini için de 20 kilo verdi.

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