Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King sevgilisinden ayrılınca doğada çırılçıplak yürüyüş yaptı
Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King, gittiği kamp seyahatinde doğada çıplak yürüyüş yaptı. Meghan, çıplak bir şekilde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Evet çıplak yürüdüm" başlığı ile paylaştı.
16.05.2022 18:05 - Son Güncelleme: 16.05.2022 18:05
Geçen sene Amerika Başkanı Joe Biden'nin yeğeni Cuffe Biden Owens'den ayrılan Meghan King, kendini doğaya vurdu.
Bununla da yetinmeyen Meghan, yoga yaparken ve suya dalarken çektiği çıplak fotoğraflarını da paylaştı.
Geçen sene Aralık ayında Cuffe'den ayrılan Meghan, zamanının çoğunu seyahat yaparak geçirmeye başladı.
Özgür olmanın ve istediği yere istediği zaman gitmenin kendisine büyük bir mutluluk ve hafiflik verdiğini söyleyen Meghan, bir süre hayatını bu şekilde devam edeceğini söyledi.