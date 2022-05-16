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Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King sevgilisinden ayrılınca doğada çırılçıplak yürüyüş yaptı

Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King, gittiği kamp seyahatinde doğada çıplak yürüyüş yaptı. Meghan, çıplak bir şekilde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Evet çıplak yürüdüm" başlığı ile paylaştı.

16.05.2022 18:05 - Son Güncelleme: 16.05.2022 18:05
Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King sevgilisinden ayrılınca doğada çırılçıplak yürüyüş yaptı

Geçen sene Amerika Başkanı Joe Biden'nin yeğeni Cuffe Biden Owens'den ayrılan Meghan King, kendini doğaya vurdu.

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Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King sevgilisinden ayrılınca doğada çırılçıplak yürüyüş yaptı

Doğada çıplak yürüyüş yapan King, sırtında taşıdığı çantası ile çektiği fotoğrafta özel yerlerini pembe kalp emojisi ile kapattı.

Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King sevgilisinden ayrılınca doğada çırılçıplak yürüyüş yaptı

Bununla da yetinmeyen Meghan, yoga yaparken ve suya dalarken çektiği çıplak fotoğraflarını da paylaştı.

Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King sevgilisinden ayrılınca doğada çırılçıplak yürüyüş yaptı

Geçen sene Aralık ayında Cuffe'den ayrılan Meghan, zamanının çoğunu seyahat yaparak geçirmeye başladı.

Amerikalı televizyon yıldızı Meghan King sevgilisinden ayrılınca doğada çırılçıplak yürüyüş yaptı

Özgür olmanın ve istediği yere istediği zaman gitmenin kendisine büyük bir mutluluk ve hafiflik verdiğini söyleyen Meghan, bir süre hayatını bu şekilde devam edeceğini söyledi.

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