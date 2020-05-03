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Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı kocaman oldu! O küçük kız şimdilerde...

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler hayrete düştü. Ünlü şarkıcı Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık olarak aldığı Ayşe Nazlı genç kız oldu. Nilüfer'in gözü gibi baktığı kızı Ayşe Nazlı ise son hali ile görenleri epey şaşırtıyor. Zaman zaman Ayşe Nazlı ile fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcının kızına beğeni yağıyor. İşte güzelliği ile dönüp bir daha baktıran Nilüfer'in kızı ve diğer ünlülerin çocukları...

03.05.2020 18:08 - Son Güncelleme: 03.05.2020 18:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





