Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı kocaman oldu! O küçük kız şimdilerde...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı görenler hayrete düştü. Ünlü şarkıcı Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık olarak aldığı Ayşe Nazlı genç kız oldu. Nilüfer'in gözü gibi baktığı kızı Ayşe Nazlı ise son hali ile görenleri epey şaşırtıyor. Zaman zaman Ayşe Nazlı ile fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcının kızına beğeni yağıyor. İşte güzelliği ile dönüp bir daha baktıran Nilüfer'in kızı ve diğer ünlülerin çocukları...
Şarkıcı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'nın çocukluk fotoğrafını paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla gülümsetti. Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in 1999 yılında uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Nilüfer'in küçük kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görmeye hazır mısınız? İşte ünlü isimlerin çocukları...