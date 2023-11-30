Ameliyat olan Tanyeli’den haber var! İlk açıklama geldi! İşte kanser tedavisi gören oryantalin sağlık durumu ve son hali...

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, geçen günlerde ameliyat olacağını duyurmuştu. Tanyeli, önceki gün ameliyat oldu. Eski sağlıklı günlerine kavuşmak için büyük mücadele veren ünlü isimden ameliyat sonrası ilk paylaşım da geldi. Son haliyle dikkat çeken Tanyeli, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. İşte Tanyeli'nin sağlık durumu ve ameliyat sonrası son hali...
Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren oryantal Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya kadar düştü.
Yeni görüntüsünün mutluluğunu süren ünlü isim, geçen aylarda kötü bir haberle sarsıldı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıktı.