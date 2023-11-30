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Ameliyat olan Tanyeli’den haber var! İlk açıklama geldi! İşte kanser tedavisi gören oryantalin sağlık durumu ve son hali...

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, geçen günlerde ameliyat olacağını duyurmuştu. Tanyeli, önceki gün ameliyat oldu. Eski sağlıklı günlerine kavuşmak için büyük mücadele veren ünlü isimden ameliyat sonrası ilk paylaşım da geldi. Son haliyle dikkat çeken Tanyeli, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. İşte Tanyeli'nin sağlık durumu ve ameliyat sonrası son hali...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 15:19 Güncelleme 30 Kasım 2023, 15:33
Ameliyat olan Tanyeli’den haber var! İlk açıklama geldi! İşte kanser tedavisi gören oryantalin sağlık durumu ve son hali... 1

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren oryantal Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya kadar düştü.

Ameliyat olan Tanyeli’den haber var! İlk açıklama geldi! İşte kanser tedavisi gören oryantalin sağlık durumu ve son hali... 2

Yeni görüntüsünün mutluluğunu süren ünlü isim, geçen aylarda kötü bir haberle sarsıldı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıktı.

Ameliyat olan Tanyeli’den haber var! İlk açıklama geldi! İşte kanser tedavisi gören oryantalin sağlık durumu ve son hali... 3

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen ünlü isimi, tedavi için hastaneye yatırıldı. Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan Tanyeli'nin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden, özel bir hastanede başlandı.

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