Ameliyat olan Nagihan Karadere’ye dudak uçuklatan ‘geçmiş olsun’ hediyesi! Paketi açınca şok oldu

Geçen yıl Survivor yarışmasında yaşadığı diz sakatlığıyla gündeme gelen milli sporcu Nagihan Karadere, önceki gün ameliyat oldu. Operasyon sonrası yürüdüğü anları yayınlayan ve sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Karadere, iyileşme sürecine hızlı başladı. Ünlü ismin hastane paylaşımları bunlarla da sınırlı kalmadı. Bir sonraki paylaşımında, hastane odasına gelen ve şaşkınlık yaşadığı büyük bir zarfı takipçilerine gösterdi. İşte Nagihan Karadere'nin dudak uçuklatan 'geçmiş olsun' hediyesi...

Geçen yıl Survivor yarışmasında yaşadığı diz sakatlığıyla gündeme gelen milli sporcu Nagihan Karadere, dün dizindeki problemler nedeniyle ameliyat oldu.

Dizindeki sakatlık nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Karadere, ameliyatın ardından sosyal medya üzerinden samimi bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabında paylaşımda bulunan Karadere, kısa süre içinde yürüyebildiğini söyleyerek takipçilerini sevindirdi.

Ameliyattan bir saat sonra yürüdüğü anları paylaşan Karadere, "1 saat önce ameliyattan çıktım. Bu kadarını beklemiyordum. Sadece ufak ufak yürüyüş yapmam gerekiyor" dedi

Ancak Karadere'nin hastane paylaşımları yalnızca ameliyatla sınırlı kalmadı. Bir sonraki paylaşımında, hastane odasına gelen ve şaşkınlık yaşadığı büyük bir zarfı takipçilerine gösterdi.

Karadere, içi altın dolu zarfı hasta yatağına dökerek kendisine gelen "Geçmiş olsun" hediyesini takipçileriyle paylaştı.

Karadere, "Görgüsüzlüğü sevmem ama hiç böyle bir şey görmedim. 50 gram, 100 gram, külçeler... İnanamıyorum. Şoklar içerisindeyim bu kadar sevildiğimi bilmiyordum " diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nagihan Karadere'nin aldığı bu sürpriz hediye, hem sevenlerini hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı...

NE OLMUŞTU?

Nagihan Karadere geçen haftada yaptığı açıklamada "Survivor'da çok kazandım, güzel kazandım. Rakam vermeyeyim ama güzel kazandım. Bölüm başı alıyoruz. Ödüller de alıyoruz. Ben mesela ev kazandım, araba kazandım" demişti.