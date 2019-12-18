Amanda Cerny Ayasofya’da çektirdiği pozunu paylaştı! Dünya Amanda’nın Ayasofya pozunu konuştu!

Cerny, Twitter hesabı üzerinden bir Türk kullanıcı ile uzun süre mesajlaşmış ve karşılıklı yapılan bu sohbetler onun Türkiye'de tanınan bir fenomen olmasını sağlamıştı. Cerny de bu popüleriteyi iyi değerlendirmiş ve bir markanın yüzü olarak İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.