Amanda Cerny Ayasofya’da çektirdiği pozunu paylaştı! Dünya Amanda’nın Ayasofya pozunu konuştu!
Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları tarafından 'yenge' olarak çağrılan Amanda Cerny, İstanbul ziyaretinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. ABD'li sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, bu kez Ayasofya Camii ziyaretinden bir kare paylaştı. Instagramı sallayan 28 yaşındaki Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu 870 bin kişi tarafından beğenildi. İşte Amanda Cerny'nin Ayasofya ve Türkiye ziyaretinden fotoğrafları...
18.12.2019 16:58
- Son Güncelleme: 18.12.2019 16:58
AMANDA CERNY KİMDİR?
Amanda Cerny, ABD'nin doğusunda yer alan Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde 26 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldi. Florida State Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Ekim 2011'de PlayBoy'da Playmate seçildikten kısa bir süre sonra modellik kariyerine adım attı.
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