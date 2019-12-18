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Amanda Cerny Ayasofya’da çektirdiği pozunu paylaştı! Dünya Amanda’nın Ayasofya pozunu konuştu!

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları tarafından 'yenge' olarak çağrılan Amanda Cerny, İstanbul ziyaretinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. ABD'li sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, bu kez Ayasofya Camii ziyaretinden bir kare paylaştı. Instagramı sallayan 28 yaşındaki Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu 870 bin kişi tarafından beğenildi. İşte Amanda Cerny'nin Ayasofya ve Türkiye ziyaretinden fotoğrafları...

18.12.2019 16:58 - Son Güncelleme: 18.12.2019 16:58
Amanda Cerny Ayasofya’da çektirdiği pozunu paylaştı! Dünya Amanda’nın Ayasofya pozunu konuştu!

Cerny, Twitter hesabı üzerinden bir Türk kullanıcı ile uzun süre mesajlaşmış ve karşılıklı yapılan bu sohbetler onun Türkiye'de tanınan bir fenomen olmasını sağlamıştı. Cerny de bu popüleriteyi iyi değerlendirmiş ve bir markanın yüzü olarak İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Amanda Cerny Ayasofya’da çektirdiği pozunu paylaştı! Dünya Amanda’nın Ayasofya pozunu konuştu!

TÜRKİYE'DEN PAYLAŞIM
Ülkemizden son derece memnun ayrılan Cerny, uzun bir aradan sonra Instagram hesabından Türkiye ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Amanda Cerny Ayasofya’da çektirdiği pozunu paylaştı! Dünya Amanda’nın Ayasofya pozunu konuştu!

Amanda Cerny, bu fotoğrafın altına "pozitif insanlar pozitif enerjiye çekilir, negatif insanlar negatif enerjiye çekilir. Olumsuz enerjiyi üretken ve pozitif bir şeye dönüştürerek açığa çıkarın" notunu düştü.

Amanda Cerny Ayasofya’da çektirdiği pozunu paylaştı! Dünya Amanda’nın Ayasofya pozunu konuştu!

AMANDA CERNY KİMDİR?
Amanda Cerny, ABD'nin doğusunda yer alan Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde 26 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldi. Florida State Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Ekim 2011'de PlayBoy'da Playmate seçildikten kısa bir süre sonra modellik kariyerine adım attı.

Amanda Cerny Ayasofya’da çektirdiği pozunu paylaştı! Dünya Amanda’nın Ayasofya pozunu konuştu!

Modelliğinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Vine videolarının ardından Snapchat ve Instagram'la ün kazandı.

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