Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! O gerçek şimdi ortaya çıktı
MasterChef adlı yemek yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan. Güzide Mertcan, yarışmanın en çok konuşulan ve en çok merak edilen ismi diyebiliriz. Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunan Güzide Mertcan, yalnızca MasterChef'te son beşe kalmasıyla değil 7 milyon liralık evi ve eşiyle çok konuşulmuştu. Ancak eviyle ilgili ortaya çıkan bu gerçek herkesi çok şaşırttı.
18.12.2019 16:41
- Son Güncelleme: 18.12.2019 16:49
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