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Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! O gerçek şimdi ortaya çıktı

MasterChef adlı yemek yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan. Güzide Mertcan, yarışmanın en çok konuşulan ve en çok merak edilen ismi diyebiliriz. Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunan Güzide Mertcan, yalnızca MasterChef'te son beşe kalmasıyla değil 7 milyon liralık evi ve eşiyle çok konuşulmuştu. Ancak eviyle ilgili ortaya çıkan bu gerçek herkesi çok şaşırttı.

18.12.2019 16:41 - Son Güncelleme: 18.12.2019 16:49
Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! O gerçek şimdi ortaya çıktı

MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, lüks evi ile sosyal medyada gündem olmuştu. MasterChef Güzide evini aylar önce satışa çıkartmış...

Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! O gerçek şimdi ortaya çıktı

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL olduğu iddia edilmişti.

Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! O gerçek şimdi ortaya çıktı

Güzide son açıklamasında "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?" demişti.

Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! O gerçek şimdi ortaya çıktı

Milyonluk villası ile çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'ın evini 8,5 milyon TL'ye satılığa çıkardığı iddia edildi.

Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! O gerçek şimdi ortaya çıktı

KARDEŞİ ÇOK KONUŞULDU

Güzide Mertcan'ın kardeşi Tuğba Tokmak, MasterChef'te yer alınca olanlar oldu. Güzide Mertcan'ın kardeşi bakın kim çıktı.

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