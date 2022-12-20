Banu Alkan'dan bebek itirafı! Kemal Yıldız'la evlenmek için gün sayan Afrodit meğer yumurtalarını dondurtmuş: "Yeni bir Afrodit..."

17 YIL ÖNCE YUMURTALARINI DONDURTMUŞ!

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Banu Alkan, ''Çiçekler büyük aşkım Kemal Yıldız'dan. Nikah tarihimiz belli, Haziran'da. Ben zaten ona çiçeğim. Yumurtalarımı dondurttuğum için her an çocuk yapabilirim. 17 sene oldu. Yeni bir Afrodit doğabilir.'' şeklindeki açıklamasıyla şaşkına çevirdi.