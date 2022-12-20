Banu Alkan'dan bebek itirafı! Kemal Yıldız'la evlenmek için gün sayan Afrodit meğer yumurtalarını dondurtmuş: "Yeni bir Afrodit..."
Banu Alkan'dan bebek haberi! Kendisinden 16 yaş küçük Kemal Yıldız'la evlenmek için gün sayan Afrodit meğer yumurtalarını dondurtmuş! Kemal Yıldız'la evliliğe doğru adım adım ilerleyen Banu Alkan bebek açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Şoke eden gerçeği 17 yıl sonra itiraf eden Banu Alkan, her an hamile kalabileceğini işte bu sözlerle açıkladı.
"YENİ BİR AFRODİT..."
Banu Alkan'dan bebek itirafı! Kemal Yıldız'la evlenmek için gün sayan Afrodit meğer yumurtalarını dondurtmuş...
Banu Alkan, bir ödül boy gösterdi. Şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Kemal Yıldız'la evlilik hazırlığı yapan Alkan yumurtalarını dondurduğunu ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi.
17 YIL ÖNCE YUMURTALARINI DONDURTMUŞ!
Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Banu Alkan, ''Çiçekler büyük aşkım Kemal Yıldız'dan. Nikah tarihimiz belli, Haziran'da. Ben zaten ona çiçeğim. Yumurtalarımı dondurttuğum için her an çocuk yapabilirim. 17 sene oldu. Yeni bir Afrodit doğabilir.'' şeklindeki açıklamasıyla şaşkına çevirdi.
Reklam mı dediler, birkaç güne son bulur dediler, yan yana gelmez dediler ancak Banu Alkan ile Kemal Yıldız ilk kez geçtiğimiz ekim ayında birlikte röportaj verdi. "Kralım geldi ve yan yanayız..." diyen Banu Alkan, ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.