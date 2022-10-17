Aman Hakan Ural görmesin! Taze kaynana Sibel Can düğünde oğlunun ağzını eliyle kapattı! Meğer yıllar sonra annesini ve babasını...
Sevilen şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural oğullarının düğünü için yıllar sonra yeniden yan yana geldi. Ortaya çıkan düğün kareleri beğenileri topladı. En çok konuşulan ise Sibel Can'ın Engin Can'ın ağzını eliyle kapatması oldu.
17.10.2022 22:00 - Son Güncelleme: 17.10.2022 22:01
Sevilen şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural oğullarının düğünü sebebiyle yıllar sonra bir araya geldi. Sibel Can'ın Engin Can'ın ağzını eliyle kapatması oldu. Bu durumun nedeni ise binlerce kişi tarafından merak edildi. İşte Sibel Can'ın oğlunun ağzını kapattığı o kareler...
OĞLUNUN AĞZINI ELİYLE KAPATTI
Sibel Can'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı kare çok konuşuldu. Eliyle oğlu Engin Can Ural'ın ağzını kapattığı fotoğrafta ise neler yaşandığı merak konusu oldu. Ortaya çıkan haberlere göre Engin Can Ural'ın konuyu yıllar sonra bir araya gelen babası ve Sibel Can'ın geçmişini açması üzerine, kardeşi ve annesinin ağzını kapatırken bu hoş kareler ortaya çıktı.