Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın “Bana gözü gibi baktı” dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Ateş Kuşları, Çukur, Seversin, Masumiyet, Piyasa gibi yapımlarda rol alan İlayda Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu, bu kez ablası Özge Alişan ile gündem oldu.

9 yaşında annesini kaybeden İlayda Alişan, yıllar önce verdiği bir röportajda ablasıyla ilgili şunları söyledi: "Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük. Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik.

Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca gazetede çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle"