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Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın “Bana gözü gibi baktı” dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Alp Navruz ile başrolünü üstlendiği Piyasa dizisinde Münevver karakterini canlandıran İlayda Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu, bu kez ablası Özge Alişan ile gündem oldu. 9 yaşında annesini toprağa veren Alişan'ın "Bana gözü gibi baktı" dediği ablasını görenler hayran kaldı. Özge Alişan güzelliğiyle beğeni toplarken abla-kardeşin benzerliği dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 16:56
Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Ateş Kuşları, Çukur, Seversin, Masumiyet, Piyasa gibi yapımlarda rol alan İlayda Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu, bu kez ablası Özge Alişan ile gündem oldu.

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

9 yaşında annesini kaybeden İlayda Alişan, yıllar önce verdiği bir röportajda ablasıyla ilgili şunları söyledi: "Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük. Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik.

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca gazetede çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle"

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Alişan'ın "Bana gözü gibi baktı" dediği ablasını görenler hayran kaldı. Özge Alişan güzelliğiyle beğeni toplarken abla-kardeşin benzerliği dikkat çekti.

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

İşte İlayda Alişan başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Oğulcan Engin ve kardeşi

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Burak Özçivit ve kardeşi

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Hande Erçel ve ablası

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Meryem Uzerli ve kardeşi

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Şükrü Özyıldız ve kardeşi

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Hande Soral ve kardeşi

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Hadise ve kardeşi

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

İLAYDA ALİŞAN

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

İLAYDA ALİŞAN VE ABLASI ÖZGE ALİŞAN

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

İLAYDA ALİŞAN VE ABLASI ÖZGE ALİŞAN

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

İLAYDA ALİŞAN VE ABLASI ÖZGE ALİŞAN

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

İLAYDA ALİŞAN VE ABLASI ÖZGE ALİŞAN

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

İLAYDA ALİŞAN VE ABLASI ÖZGE ALİŞAN

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

İLAYDA ALİŞAN VE ABLASI ÖZGE ALİŞAN

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Amine Gülşe ve kardeşi

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Kıvanç Tatlıtuğ ve kardeşi

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Melisa Şenolsun ve kardeşi

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Kaan Urgancıoğlu ve kardeşi

Piyasa dizisinin Münevver’i İlayda Alişan’ın Bana gözü gibi baktı dediği ablasına bakın! İkiz gibiler! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Nurgül Yeşilçay ve kardeşi