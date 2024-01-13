SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Halil Ergün'ün ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Direksiyon hakimiyetini kaybedip yan şeritteki araca çarpmıştı

77 yaşındaki ünlü oyuncu Halil Ergün geçtiğimiz günlerde, Şişli'de trafik kazası geçirmiş, ölümden dönmüştü. Ergün, ayağı gaz pedalına sıkışıp direksiyon hakimiyetini kaybedince yan şeritteki araca çarpmıştı. Ergün'ün, ölümden döndüğü o kazanın görüntüleri günler sonra ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 13:13 Güncelleme 13 Ocak 2024, 13:23
Halil Ergün’ün ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Direksiyon hakimiyetini kaybedip yan şeritteki araca çarpmıştı 1

Ünlü oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz aylarda Şişli'de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Ergün'ün yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Halil Ergün’ün ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Direksiyon hakimiyetini kaybedip yan şeritteki araca çarpmıştı 2

İşte haberin ayrıntıları ve kazanın görüntüleri...

Halil Ergün’ün ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Direksiyon hakimiyetini kaybedip yan şeritteki araca çarpmıştı 3

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, sabah saatlerinde evinden çıkan Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı.

SON DAKİKA