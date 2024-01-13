Halil Ergün'ün ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Direksiyon hakimiyetini kaybedip yan şeritteki araca çarpmıştı

77 yaşındaki ünlü oyuncu Halil Ergün geçtiğimiz günlerde, Şişli'de trafik kazası geçirmiş, ölümden dönmüştü. Ergün, ayağı gaz pedalına sıkışıp direksiyon hakimiyetini kaybedince yan şeritteki araca çarpmıştı. Ergün'ün, ölümden döndüğü o kazanın görüntüleri günler sonra ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları.
Ünlü oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz aylarda Şişli'de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Ergün'ün yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İşte haberin ayrıntıları ve kazanın görüntüleri...
Şişli Halaskargazi Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, sabah saatlerinde evinden çıkan Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı.