Dilan Polat cezaevinden gönderdi | Eşi Engin Polat'a ateş püsküren ünlü fenomene özel hediye! Meğer elleriyle hazırlamış...

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat cezaevine girdiği günden beri gündem olmaya devam ediyor. Eşi Engin Polat'ın uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke eden Dilan Polat'ın yeni hobisini görenler hayrete düştü. Eşi Engin Polat'a ateş püsküren arkadaşı Sevim Alan'a bakın cezaevinden ne hediyesi gönderdi...