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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer o isimden çocuğu varmış...

ATV ekranlarında yayınlanan ve Cuma akşamları izleyici ile buluşan Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ateş Kuşları'nda İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), gibi isimlerle kamera karşısına geçen Sevindik'in eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. Bakın ünlü oyuncunun oğlunun annesi kimmiş...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 19:00 Güncelleme 08 Mart 2024, 19:00
Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer o isimden çocuğu varmış... 1

Ateş Kuşları'nda Alikarakteriyle sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Görkem Sevindik'in aşk hayatı merak edildi.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer o isimden çocuğu varmış... 2

Sevindik'in ünlü isimle 4 yıl önce nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer o isimden çocuğu varmış... 3

Romantik pozlarıyla sosyal medyayı sallayan ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.

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