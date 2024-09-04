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49 kiloya düşüren Nursel Ergin diyeti; 44'lük sunucu kabak detoksu ile yağ yaktı! 'Boşanma bu kıza yaramış'

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Nursel Ergin, son dönemlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi çekiyor. 44 yaşındaki ünlü sunucunun fit görünümü ve gençleşen hali takipçilerinin gözünden kaçmadı. "Boşanma bu kıza yaramış" ve "Giderek gençleşiyorsun" gibi yorumlar alan Ergin'in, bu etkileyici dönüşümünün arkasındaki sır ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 11:40 Güncelleme 04 Eylül 2024, 11:40
49 kiloya düşüren Nursel Ergin diyeti; 44’lük sunucu kabak detoksu ile yağ yaktı! ’Boşanma bu kıza yaramış’ 1

Nursel Ergin, son zamanlarda sıkça uyguladığı kabak detoksu ile gündemde. Bu diyet, vücuttaki ödemlerden kurtulmak ve hızlıca kilo vermek isteyenler için adeta bir mucize niteliğinde. Ergin, bu diyet sayesinde sadece üç gün içinde üç kilo vermeyi başardı. Ancak bu diyetin herkese uygun olmadığını belirtmekte fayda var; hamileler, emziren anneler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için uygun değil.

49 kiloya düşüren Nursel Ergin diyeti; 44’lük sunucu kabak detoksu ile yağ yaktı! ’Boşanma bu kıza yaramış’ 2

Kabak Detoksu Diyeti Nasıl Yapılır?

Kabak detoksu, adından da anlaşılacağı üzere ana öğünlerde kabak tüketimini esas alıyor. Diyet, yalnızca üç gün boyunca uygulanmalı ve bu süreçte şekerli gıdalardan, kahve, alkol ve siyah çay gibi içeceklerden uzak durulmalı.

49 kiloya düşüren Nursel Ergin diyeti; 44’lük sunucu kabak detoksu ile yağ yaktı! ’Boşanma bu kıza yaramış’ 3

Bunun yerine bol miktarda su içmek ve bitki çayları tüketmek öneriliyor. Yeşil çay, rezene ve beyaz çay bu dönemde tercih edilebilecek bitki çayları arasında.

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