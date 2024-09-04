49 kiloya düşüren Nursel Ergin diyeti; 44'lük sunucu kabak detoksu ile yağ yaktı! 'Boşanma bu kıza yaramış'

Nursel Ergin, son zamanlarda sıkça uyguladığı kabak detoksu ile gündemde. Bu diyet, vücuttaki ödemlerden kurtulmak ve hızlıca kilo vermek isteyenler için adeta bir mucize niteliğinde. Ergin, bu diyet sayesinde sadece üç gün içinde üç kilo vermeyi başardı. Ancak bu diyetin herkese uygun olmadığını belirtmekte fayda var; hamileler, emziren anneler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için uygun değil.
Kabak Detoksu Diyeti Nasıl Yapılır?
Kabak detoksu, adından da anlaşılacağı üzere ana öğünlerde kabak tüketimini esas alıyor. Diyet, yalnızca üç gün boyunca uygulanmalı ve bu süreçte şekerli gıdalardan, kahve, alkol ve siyah çay gibi içeceklerden uzak durulmalı.
Bunun yerine bol miktarda su içmek ve bitki çayları tüketmek öneriliyor. Yeşil çay, rezene ve beyaz çay bu dönemde tercih edilebilecek bitki çayları arasında.