49 kiloya düşüren Nursel Ergin diyeti; 44'lük sunucu kabak detoksu ile yağ yaktı! 'Boşanma bu kıza yaramış'

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Nursel Ergin, son zamanlarda sıkça uyguladığı kabak detoksu ile gündemde. Bu diyet, vücuttaki ödemlerden kurtulmak ve hızlıca kilo vermek isteyenler için adeta bir mucize niteliğinde. Ergin, bu diyet sayesinde sadece üç gün içinde üç kilo vermeyi başardı. Ancak bu diyetin herkese uygun olmadığını belirtmekte fayda var; hamileler, emziren anneler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için uygun değil.