Altın Kelebek’ten Atv’ye 5 ödül birden! Müge Anlı ve Kardeşlerim dizisinin küçük yıldızı geceye damga vurdu

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 47. kez düzenlenen ödül töreninde, televizyon ve müzik dünyasının parlayan yıldızları arasında Müge Anlı ve Kardeşlerim dizisinin küçük oyuncusu Aylin Akpınar da yerini aldı.