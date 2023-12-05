Artık gizlileri saklıları yok! İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım! Ateş Kuşları'nın yıldızı ve Seda Sayan'ın oğlu...

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, sürpriz bir şekilde Miray Daner ile ilişkisini sonlandırmış ve ayrılığın ardından gönlünü İlayda Alişan'a kaptırmıştı. Uzunca bir süre ilişkilerini gizleyen çift cephesinden ilk hamle Oğulcan Engin'den gelmiş ve sevgilisi Alişan'la paylaşım yapmıştı. Bu kez aşk dolu paylaşımlar Alişan'ın sosyal medyada hesabı oldu. Alişan, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.