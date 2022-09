Altın Kelebek adayları belli oldu! En iyi diziler, oyuncular, şarkıcılar oy bekliyor! İşte milyonların beklediği Altın Kelebek Ödülleri kategorileri...

ASUMAN DABAK (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1

AYBÜKE PUSAT (HAYALLER VE HAYATLAR) – BEİNCONNECT

AYDA AKSEL (BABA) – SHOW TV

AYŞEGÜL GÜNAY (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1

AYŞE KIRCA (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV

AYŞEN SEZERAL (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1

AYTEN SOYKÖK (AZİZ) – SHOW TV

BADE İŞÇİL (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) – GAİN

BAHAR ŞAHİN (DURAN) - GAİN

BAHAR ŞAHİN (GÜLÜMSE KADERİNE) - FOX

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU (YARGI) – KANAL D

BEDİA BEGOVSKA (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1

BEGÜM BİRGÖREN (SON NEFESİME KADAR) – FOX

BENİAN DÖNMEZ (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D

BENNU YILDIRIMLAR (KUSURSUZ KİRACI) - FOX

BERNA ÖZTÜRK (MEZARLIK) - NETFLİX

BİGE ÖNAL (YEŞİLÇAM) – BLU TV

BİRAN DAMLA YILMAZ (YASAK ELMA) – FOX

BİRCE AKALAY (KUŞ UÇUŞU,MEZARLIK) – NETFLİX

BONCUK YILMAZ (ZEYTİN AĞACI) – NETFLİX

BURCU BİRİCİK (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D

BURCU GÖLGEDAR (YALANCILAR VE MUMLARI) – FOX

BURCU KARA (HAKİM) – ATV

BURÇİN TERZİOĞLU (YALANCI) - SHOW TV

BUSE MERAL (DESTAN) – ATV

CANAN ATALAY (BİR PERİ MASALI) - FOX

CANAN ERGÜDER (OĞLUM) - SHOW TV

CANSU DERE (SADAKATSİZ) – KANAL D

CANSU MELİS KARAKUŞ (OĞLUM) – SHOW TV

CEREN BENDERLİOĞLU (İÇİMİZDEKİ ATEŞ) - ATV

CEREN MORAY (YALANCILAR VE MUMLARI) - FOX

CEREN TAŞÇI (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) – GAİN

ÇAĞLA ŞİMŞEK (TOZLUYAKA) – FOX

DAMLA COLBAY (YALNIZ KURT) – ATV

DAMLA SÖNMEZ (AZİZ) – SHOW TV

DEMET ÖZDEMİR (DÜNYAYLA BENİM ARAMDA) – DİSNEY PLUS

DENİZ BARUT (DESTAN) – ATV

DENİZ BAYSAL YURTCU (TEŞKİLAT) – TRT1

DENİZ CENGİZ (KUSURSUZ KİRACI) - FOX

DENİZ ÇAKIR (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) – GAİN

DENİZ ÇATALBAŞ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

DENİZ GÜRKAN (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1

DENİZ IŞIN (SEVMEK ZAMANI) – ATV

DEVRİM ÖZKAN (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) - SHOW TV

DEVRİM YAKUT (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D

DİLAN ÇİÇEK DENİZ (KUSURSUZ KİRACI) - FOX

DİLİN DÖĞER (O KIZ) – KANAL D

DOLUNAY SOYSERT (TOZLUYAKA) – FOX

EBRU ÖZKAN (HAKİM, BEN BU CİHANA SIĞMAZAM) – ATV

EBRU ŞAHİN (DESTAN) – ATV

ECE BALİÇ (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D

ECE ÇEŞMİOĞLU (YAKAMOZ) - NETFLİX

ECE DİZDAR (YASAK ELMA) – FOX

ECEM ÇALHAN (TOZLUYAKA) – FOX

ECEM ÖZ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

ECEM SENA BAYIR (DESTAN) – ATV

ECEM UZUN (YAKAMOZ) - NETFLİX

ECRİN BOLKAR (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) - GAİN

EDA ECE (YASAK ELMA) – FOX

EFSANE ODAĞ (YALANCI) – SHOW TV

ELA YÖRÜKLÜ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

ELÇİN SANGU (YALANCILAR VE MUMLARI) – FOX

ELİF YILMAZ (GÜL MASALI) - ATV

ELİT İŞCAN (HAMLET) – GAİN

ELVAN DİŞLİ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

ESLEM AKAR (HAKİM) – ATV

ESRA DERMANCIOĞLU (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI) - ATV

ESRA DERMANCIOĞLU (KADERİMİN OYUNU) – STAR TV

ESRA KILIÇ (DESTAN) – ATV

ESRA RUŞAN (MASUMLAR APARTMANI)-TRT1

EYLÜL LİZE KANDEMİR (ELBET BİR GÜN) – FOX

EYLÜL ÖZTÜRK (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1

EZGİ MOLA (MASUMLAR APARTMANI)-TRT1

FADİK SEVİN ATASOY (KARDEŞLERİM) – ATV

FAHRİYE EVCEN (ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU) – TRT1

FERİ BAYCU GÜLER (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D

FEYZA SEVİL GÜNGÖR (ALDATMAK) - ATV

FİLİZ AHMET (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1

FÜSUN DEMİREL (AZİZ) – SHOW TV

FÜSUN DEMİREL (ZEYTİN AĞACI) – NETFLİX

GAYE GÜRSEL (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

GİZEM ARIKAN (İÇİMİZDEKİ ATEŞ) - ATV

GİZEM GÜNEŞ (ADI SEVGİ) – ATV

GİZEM KARACA (ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU) – TRT1

GİZEM KATMER (MASUMLAR APARTMANI)-TRT1

GİZEM SEVİM (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1

GİZEM TERZİ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

GONCAGÜL SUNAR (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1

GÖKÇE BAHADIR (EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY) - FOX

GÖKÇE BAHADIR (KULÜP) – NETFLİX

GÖKÇE EYÜBOĞLU (EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY) – FOX

GÖZDE ÇIĞACI (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1

GÖZDE SEDA ALTUNER (SADAKATSİZ) – KANAL D

GÜLCAN ARSLAN (BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI) – TRT1

GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU (BEN BU CİHANA SIĞMAZAM) - ATV

GÜLPER ÖZDEMİR (GÜL MASALI) – ATV

GÜLSEN TUNCER (HAKİM) – ATV

GÜNGÖR BAYRAK (YEŞİLÇAM) – BLU TV

HAFSANUR SANCAKTUTAN (DÜNYAYLA BENİM ARAMDA) – DİSNEY PLUS

HANDE ATAİZİ (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D

HASİBE EREN (HAKİM) – ATV

HATİCE ASLAN (HAMLET) – GAİN

HATİCE ŞENDİL (İYİLİK) – FOX

HAYAL KÖSEOĞLU (MAHKUM) – FOX

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE (BİR PERİ MASALI) - FOX

HAZAL KAYA (PERA PALAS'TA GECE YARISI, MİSAFİR) – NETFLİX

HAZAL SUBAŞI (KASABA DOKTORU) – TRT1

HAZAL TÜRESAN (YALANCI) – SHOW TV

HELİN KANDEMİR (ELBET BİR GÜN) – FOX

HİLAL ALTINBİLEK (BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA) - ATV

HÜLYA KALEBAYIR (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

IŞIL YÜCESOY (BEN BU CİHANA SIĞMAZAM) - ATV

İCLAL AYDIN (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D

İMER ÖZGÜN (YALANCI) – SHOW TV

İPEK FİLİZ YAZICI (İÇİMİZDEKİ ATEŞ) - ATV

İPEK FİLİZ YAZICI (SON NEFESİME KADAR) – FOX

İPEK KARAPINAR (DESTAN) – ATV

İREM ARMAĞAN (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

İREM HELVACIOĞLU (KAÇIŞ) – DİSNEY PLUS

LAÇİN CEYLAN (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D

LEYLA FERAY (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D

MELİKE GÜNER (YALANCILAR VE MUMLARI) – FOX

MELİKE İPEK YALOVA (MAHKUM) - FOX

MELİSA ASLI PAMUK (HAYALLER VE HAYATLAR) – BEİNCONNECT

MELİSA BERBEROĞLU (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D

MELİSA BOSTANCIOĞLU (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV

MELİSA DOĞU (YASAK ELMA) – FOX

MELİSA DÖNGEL (DÜNYAYLA BENİM ARAMDA) – DİSNEY PLUS

MELİSA DÖNGEL (KUSURSUZ KİRACI) – FOX

MELİS BABADAĞ (BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI) – TRT1

MELİS MİNKARİ (KARDEŞLERİM) – ATV

MELİS ÖZÇİMEN (ETKİLEYİCİ) - GAİN

MELİS SEZEN (SADAKATSİZ) – KANAL D

MELTEM BAYTOK (ALDATMAK) - ATV

MERAL ÇETİNKAYA (AZİZ) – SHOW TV

MERİÇ ARAL (HAYALLER VE HAYATLAR) – BEİNCONNECT

MERİÇ ARAL ( KADERİMİN OYUNU) – STAR TV

MERİÇ ARAL (YAKAMOZ) – NETFLİX

MERİH ÖZTÜRK (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1

MERVE DİZDAR (MASUMLAR APARTMANI)-TRT1

MERVE POLAT (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D

MERVE ŞEYMA ZENGİN (KULÜP) – NETFLİX

MİNE TUGAY (GÜLÜMSE KADERİNE) – FOX

MİRAY DANER (KARA TAHTA) – TRT1

MİRAY DANER (KUŞ UÇUŞU) – NETFLİX

NAZAN KESAL (BİR PERİ MASALI) - FOX

NAZAN KESAL (OĞLUM) -SHOW TV

NAZ ÇAĞLA IRMAK (HAKİM) – ATV

NAZLI BULUM (SADAKATSİZ) – KANAL D

NAZLI SENEM ÜNAL (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D

NAZLI TOSUNOĞLU (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

NAZLI TOSUNOĞLU (ETKİLEYİCİ) - GAİN

NESLİHAN YELDAN (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1

NESRİN CAVADZADE (ÜÇ KURUŞ) - SHOW TV

NEZAKET ERDEM (MİSAFİR) - FOX

NEZAKET ERDEN (UYSALLAR) – NETFLİX

NİHAL YALÇIN (OĞLUM) - SHOW TV

NİHAN MENZİL (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D

NİLGÜN TÜRKSEVER (YARGI) – KANAL D

NİL KESER (DURAN) - GAİN

NİLSU BERFİN AKTAŞ (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV

NİLÜFER AÇIKALIN (YEŞİLÇAM) – BLU TV

NİMET İYİGÜN (SEVMEK ZAMANI) – ATV

NURGÜL YEŞİLÇAY (SON NEFESİME KADAR) – FOX

NURSEL KÖSE (ÜÇ KURUŞ) – SHOW TV

NUR SÜRER (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D

NÜKHET DURU (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) – GAİN

OLCAY YUSUFOĞLU (SADAKATSİZ) – KANAL D

OYA OKAR (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

ÖYKÜ KARAYEL (KADERİMİN OYUNU) – STAR TV

ÖZGE GÜREL (HAYALLER VE HAYATLAR) – BEİNCONNECT

ÖZGE ÖZBERK (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) - SHOW TV

ÖZGE ÖZDER (SADAKATSİZ) – KANAL D

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ (YAKAMOZ) – NETFLİX

ÖZGE YAĞIZ (BABA) - SHOW TV

ÖZGÜ KAYA (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D

ÖZLEM TOKASLAN (KUSURSUZ KİRACI) - FOX

ÖZLEM TÜRKAD (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1

PELİN AKİL ALTAN (BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI) – TRT1

PELİN AKİL ALTAN (BEN BU CİHANA SIĞMAZAM) - ATV

PERİHAN SAVAŞ (ELKIZI, İYİLİK) - FOX

PERİHAN ÜNLÜCAN (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK (YARGI) – KANAL D

PINAR DENİZ (YARGI) – KANAL D

RABİA SOYTÜRK (DUY BENİ) – STAR TV

ROJBİN ERDEN (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV

ROJDA DEMİRER (SON NEFESİME KADAR) – FOX

RÜÇHAN ÇALIŞKUR (KUSURSUZ KİRACI) - FOX

SANEM BABİL (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV

SEBAHAT KUMAŞ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D

SEDA AKMAN (HAKİM) – ATV

SEDA BAKAN (ZEYTİN AĞACI) – NETFLİX

SEDA KIRIMLIOĞLU (KARDEŞLERİM) – ATV

SELEN UÇER (KARA TAHTA) – TRT1

SELİN ŞEKERCİ (YEŞİLÇAM) – BLU TV

SELMA ERGEÇ (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D

SERA KUTLUBEY (İYİLİK) – FOX

SERAY KAYA (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI) - ATV

SERAY KAYA (MAHKUM) – FOX

SERENAY AKTAŞ (SEVMEK ZAMANI) – ATV

SEREN ÖZTÜRK (MİSAFİR) – FOX

SERRA PİRİNÇ (TOZLUYAKA) – FOX

SETENAY SÜER (YEMİN) – KANAL 7

SEVDA ERGİNCİ (ELKIZI) – FOX

SEZİN AKBAŞOĞULLARI (O KIZ) – KANAL D

SILA TÜRKOĞLU (EMANET) – KANAL 7

SİMAY BARLAS (AZİZ) - SHOW TV

SİNEM ÜNSAL (ELBET BİR GÜN) - FOX

SONGÜL ÖDEN (OĞLUM) - SHOW TV

SONGÜL ÖDEN (UYSALLAR) – NETFLİX

SU BURCU YAZGI COŞKUN (KARDEŞLERİM) – ATV

SUDE ZÜLAL GÜLER (GÜLÜMSE KADERİNE) – FOX

SUMRU YAVRUCUK (EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY) – FOX

SUZAN KARDEŞ (KULÜP) – NETFLİX

ŞAFAK PEKDEMİR (YALANCILAR VE MUMLARI) - FOX

ŞEBNEM BOZOKLU (ELBET BİR GÜN) – FOX

ŞEBNEM BOZOKLU (HAMLET) - GAİN

ŞEBNEM DÖNMEZ (YASAK ELMA) - FOX

ŞEVVAL SAM (YASAK ELMA) - FOX

ŞEYMA KORKMAZ (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI) - ATV

TUBA BÜYÜKÜSTÜN (ZEYTİN AĞACI) – NETFLİX

TUĞÇE AÇIKGÖZ (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI) – ATV

TUĞÇE AÇIKGÖZ (OĞLUM) – SHOW TV

TÜLİN ECE (BİR PERİ MASALI) - FOX

ÜLKÜ DURU (KADERİMİN OYUNU) – STAR TV

ÜMMÜ PUTGÜL (KUSURSUZ KİRACI) – FOX

VAHİDE PERÇİN (ALDATMAK) - ATV

VEDA YURTSEVER (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D

VİLDAN ATASEVER (KASABA DOKTORU) – TRT1

VİLDAN VATANSEVER (YASAK ELMA) – FOX

YAGHMUR SHAHBAZONA (YEMİN) – KANAL 7

YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER (ELBET BİR GÜN) – FOX

YAPRAK MEDİNE (YALNIZ KURT) – ATV

YASEMİN YAZICI (KARA TAHTA) – TRT1

YELİZ KUVANCI (SADAKATSİZ) – KANAL D

YEŞİM CEREN BOZOĞLU (HAYALLER VE HAYATLAR)-BEİNCONNECT

YEŞİM ÇELEBİ (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY (KURULUŞ OSMAN) - ATV

ZEHRA YILMAZ (GÜL MASALI) – ATV

ZERRİN TEKİNDOR (DÜNYAYLA BENİM ARAMDA) – DİSNEY PLUS

ZEYNEP KAÇAR (ELBET BİR GÜN) – FOX

ZEYNO ERACAR (YARGI) – KANAL D

ZUHAL OLCAY (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) – GAİN

Diğer