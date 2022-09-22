Altın Kelebek adayları belli oldu! En iyi diziler, oyuncular, şarkıcılar oy bekliyor! İşte milyonların beklediği Altın Kelebek Ödülleri kategorileri...
Altın Kelebek Ödüüleri her sene milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri için oylamalar başladı. Altın Kelebek ödül töreninde oylamalar sonucunda ödüle layık görülen isimler ödüllerini alacaklar. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde oylama heyecanı başladı. 10 Ekim'e kadar sürecek oylamalarda birçok farklı kategoride oylama gerçekleşecek.Eylül 2021 ve Eylül 2022 tarihleri arasında televizyon ve eğlence dünyasında adından söz ettiren adaylar için toplam 32 kategoride oylama yapılacak. İlk turda her kategoride tamamen halk oylarıyla 10 aday belirlenecek. Üst tura çıkanlar yeniden halk oylamasına sunulacak. Kazananlar; yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oy oranıyla belirlenecek. "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ise bu yıl Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Taro Emir Tekin ödül alacak. İşte Altın Kelebek adayları ve ödülleri..
İŞTE ALTIN KELBEK ÖDÜLLERİ ADAYLAR VE KATEGORİLER
EN İYİ DİZİ
ADI SEVGİ-ATV
ALDATMAK - ATV
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU–TRT1
ARKA SOKAKLAR–KANAL D
AZİZ–SHOW TV
BABA–SHOW TV
BALKAN NİNNİSİ–TRT1
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI-TRT1
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM – ATV
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI – ATV
BİR PERİ MASALI - FOX
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA-ATV
CAMDAKİ KIZ–KANAL D
DESTAN-ATV
DUY BENİ–STAR TV
ELBET BİR GÜN-FOX
ELKIZI-FOX
EMANET–KANAL 7
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY-FOX
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ–SHOW TV
GÜL MASALI-ATV
GÜLÜMSE KADERİNE-FOX
HAKİM-ATV
İÇİMİZDEKİ ATEŞ-ATV
İYİLİK-FOX
KADERİMİN OYUNU–STAR TV
KALP YARASI-ATV
KARA TAHTA–TRT1
KARDEŞLERİM-ATV
KASABA DOKTORU–TRT1
KURULUŞ OSMAN-ATV
KUSURSUZ KİRACI - FOX
MAHKUM-FOX
MASUMLAR APARTMANI-TRT1
MİSAFİR-FOX
MÜKEMMEL EŞLEŞME–TRT1
OĞLUM–SHOW TV
O KIZ – KANAL D
SADAKATSİZ–KANAL D
SEVMEK ZAMANI-ATV
SON NEFESİME KADAR-FOX
TEŞKİLAT–TRT1
TOZKOPARAN İSKENDER–TRT1
TOZLUYAKA-FOX
ÜÇ KIZ KARDEŞ–KANAL D
ÜÇ KURUŞ–SHOW TV
YALANCILAR VE MUMLARI-FOX
YALANCI–SHOW TV
YALNIZ KURT–ATV
YARGI–KANAL D
YASAK ELMA-FOX
YEMİN–KANAL 7
Diğer
EN İYİ KADIN OYUNCU
AFRA SARAÇOĞLU (YEŞİLÇAM) – BLU TV
AHU YAĞTU (KARDEŞLERİM)-ATV
ALİNA BOZ (BİR PERİ MASALI) - FOX
ALMİLA ADA (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D
ASENA GİRİŞKEN (ALDATMAK) - ATV
ASLIHAN GÜRBÜZ (MASUMLAR APARTMANI) – TRT1
ASLIHAN MALBORA (ETKİLEYİCİ) - GAİN
ASLIHAN MALBORA (ÜÇ KURUŞ) - SHOW TV
ASUDE KALEBEK (KULÜP) – NETFLİX
ASUMAN DABAK (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1
AYBÜKE PUSAT (HAYALLER VE HAYATLAR) – BEİNCONNECT
AYDA AKSEL (BABA) – SHOW TV
AYŞEGÜL GÜNAY (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1
AYŞE KIRCA (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV
AYŞEN SEZERAL (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1
AYTEN SOYKÖK (AZİZ) – SHOW TV
BADE İŞÇİL (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) – GAİN
BAHAR ŞAHİN (DURAN) - GAİN
BAHAR ŞAHİN (GÜLÜMSE KADERİNE) - FOX
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU (YARGI) – KANAL D
BEDİA BEGOVSKA (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1
BEGÜM BİRGÖREN (SON NEFESİME KADAR) – FOX
BENİAN DÖNMEZ (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D
BENNU YILDIRIMLAR (KUSURSUZ KİRACI) - FOX
BERNA ÖZTÜRK (MEZARLIK) - NETFLİX
BİGE ÖNAL (YEŞİLÇAM) – BLU TV
BİRAN DAMLA YILMAZ (YASAK ELMA) – FOX
BİRCE AKALAY (KUŞ UÇUŞU,MEZARLIK) – NETFLİX
BONCUK YILMAZ (ZEYTİN AĞACI) – NETFLİX
BURCU BİRİCİK (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D
BURCU GÖLGEDAR (YALANCILAR VE MUMLARI) – FOX
BURCU KARA (HAKİM) – ATV
BURÇİN TERZİOĞLU (YALANCI) - SHOW TV
BUSE MERAL (DESTAN) – ATV
CANAN ATALAY (BİR PERİ MASALI) - FOX
CANAN ERGÜDER (OĞLUM) - SHOW TV
CANSU DERE (SADAKATSİZ) – KANAL D
CANSU MELİS KARAKUŞ (OĞLUM) – SHOW TV
CEREN BENDERLİOĞLU (İÇİMİZDEKİ ATEŞ) - ATV
CEREN MORAY (YALANCILAR VE MUMLARI) - FOX
CEREN TAŞÇI (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) – GAİN
ÇAĞLA ŞİMŞEK (TOZLUYAKA) – FOX
DAMLA COLBAY (YALNIZ KURT) – ATV
DAMLA SÖNMEZ (AZİZ) – SHOW TV
DEMET ÖZDEMİR (DÜNYAYLA BENİM ARAMDA) – DİSNEY PLUS
DENİZ BARUT (DESTAN) – ATV
DENİZ BAYSAL YURTCU (TEŞKİLAT) – TRT1
DENİZ CENGİZ (KUSURSUZ KİRACI) - FOX
DENİZ ÇAKIR (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) – GAİN
DENİZ ÇATALBAŞ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
DENİZ GÜRKAN (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1
DENİZ IŞIN (SEVMEK ZAMANI) – ATV
DEVRİM ÖZKAN (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) - SHOW TV
DEVRİM YAKUT (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D
DİLAN ÇİÇEK DENİZ (KUSURSUZ KİRACI) - FOX
DİLİN DÖĞER (O KIZ) – KANAL D
DOLUNAY SOYSERT (TOZLUYAKA) – FOX
EBRU ÖZKAN (HAKİM, BEN BU CİHANA SIĞMAZAM) – ATV
EBRU ŞAHİN (DESTAN) – ATV
ECE BALİÇ (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D
ECE ÇEŞMİOĞLU (YAKAMOZ) - NETFLİX
ECE DİZDAR (YASAK ELMA) – FOX
ECEM ÇALHAN (TOZLUYAKA) – FOX
ECEM ÖZ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
ECEM SENA BAYIR (DESTAN) – ATV
ECEM UZUN (YAKAMOZ) - NETFLİX
ECRİN BOLKAR (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) - GAİN
EDA ECE (YASAK ELMA) – FOX
EFSANE ODAĞ (YALANCI) – SHOW TV
ELA YÖRÜKLÜ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
ELÇİN SANGU (YALANCILAR VE MUMLARI) – FOX
ELİF YILMAZ (GÜL MASALI) - ATV
ELİT İŞCAN (HAMLET) – GAİN
ELVAN DİŞLİ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
ESLEM AKAR (HAKİM) – ATV
ESRA DERMANCIOĞLU (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI) - ATV
ESRA DERMANCIOĞLU (KADERİMİN OYUNU) – STAR TV
ESRA KILIÇ (DESTAN) – ATV
ESRA RUŞAN (MASUMLAR APARTMANI)-TRT1
EYLÜL LİZE KANDEMİR (ELBET BİR GÜN) – FOX
EYLÜL ÖZTÜRK (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1
EZGİ MOLA (MASUMLAR APARTMANI)-TRT1
FADİK SEVİN ATASOY (KARDEŞLERİM) – ATV
FAHRİYE EVCEN (ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU) – TRT1
FERİ BAYCU GÜLER (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D
FEYZA SEVİL GÜNGÖR (ALDATMAK) - ATV
FİLİZ AHMET (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1
FÜSUN DEMİREL (AZİZ) – SHOW TV
FÜSUN DEMİREL (ZEYTİN AĞACI) – NETFLİX
GAYE GÜRSEL (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
GİZEM ARIKAN (İÇİMİZDEKİ ATEŞ) - ATV
GİZEM GÜNEŞ (ADI SEVGİ) – ATV
GİZEM KARACA (ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU) – TRT1
GİZEM KATMER (MASUMLAR APARTMANI)-TRT1
GİZEM SEVİM (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1
GİZEM TERZİ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
GONCAGÜL SUNAR (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1
GÖKÇE BAHADIR (EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY) - FOX
GÖKÇE BAHADIR (KULÜP) – NETFLİX
GÖKÇE EYÜBOĞLU (EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY) – FOX
GÖZDE ÇIĞACI (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1
GÖZDE SEDA ALTUNER (SADAKATSİZ) – KANAL D
GÜLCAN ARSLAN (BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI) – TRT1
GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU (BEN BU CİHANA SIĞMAZAM) - ATV
GÜLPER ÖZDEMİR (GÜL MASALI) – ATV
GÜLSEN TUNCER (HAKİM) – ATV
GÜNGÖR BAYRAK (YEŞİLÇAM) – BLU TV
HAFSANUR SANCAKTUTAN (DÜNYAYLA BENİM ARAMDA) – DİSNEY PLUS
HANDE ATAİZİ (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D
HASİBE EREN (HAKİM) – ATV
HATİCE ASLAN (HAMLET) – GAİN
HATİCE ŞENDİL (İYİLİK) – FOX
HAYAL KÖSEOĞLU (MAHKUM) – FOX
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE (BİR PERİ MASALI) - FOX
HAZAL KAYA (PERA PALAS'TA GECE YARISI, MİSAFİR) – NETFLİX
HAZAL SUBAŞI (KASABA DOKTORU) – TRT1
HAZAL TÜRESAN (YALANCI) – SHOW TV
HELİN KANDEMİR (ELBET BİR GÜN) – FOX
HİLAL ALTINBİLEK (BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA) - ATV
HÜLYA KALEBAYIR (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
IŞIL YÜCESOY (BEN BU CİHANA SIĞMAZAM) - ATV
İCLAL AYDIN (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D
İMER ÖZGÜN (YALANCI) – SHOW TV
İPEK FİLİZ YAZICI (İÇİMİZDEKİ ATEŞ) - ATV
İPEK FİLİZ YAZICI (SON NEFESİME KADAR) – FOX
İPEK KARAPINAR (DESTAN) – ATV
İREM ARMAĞAN (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
İREM HELVACIOĞLU (KAÇIŞ) – DİSNEY PLUS
LAÇİN CEYLAN (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D
LEYLA FERAY (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D
MELİKE GÜNER (YALANCILAR VE MUMLARI) – FOX
MELİKE İPEK YALOVA (MAHKUM) - FOX
MELİSA ASLI PAMUK (HAYALLER VE HAYATLAR) – BEİNCONNECT
MELİSA BERBEROĞLU (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D
MELİSA BOSTANCIOĞLU (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV
MELİSA DOĞU (YASAK ELMA) – FOX
MELİSA DÖNGEL (DÜNYAYLA BENİM ARAMDA) – DİSNEY PLUS
MELİSA DÖNGEL (KUSURSUZ KİRACI) – FOX
MELİS BABADAĞ (BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI) – TRT1
MELİS MİNKARİ (KARDEŞLERİM) – ATV
MELİS ÖZÇİMEN (ETKİLEYİCİ) - GAİN
MELİS SEZEN (SADAKATSİZ) – KANAL D
MELTEM BAYTOK (ALDATMAK) - ATV
MERAL ÇETİNKAYA (AZİZ) – SHOW TV
MERİÇ ARAL (HAYALLER VE HAYATLAR) – BEİNCONNECT
MERİÇ ARAL ( KADERİMİN OYUNU) – STAR TV
MERİÇ ARAL (YAKAMOZ) – NETFLİX
MERİH ÖZTÜRK (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1
MERVE DİZDAR (MASUMLAR APARTMANI)-TRT1
MERVE POLAT (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D
MERVE ŞEYMA ZENGİN (KULÜP) – NETFLİX
MİNE TUGAY (GÜLÜMSE KADERİNE) – FOX
MİRAY DANER (KARA TAHTA) – TRT1
MİRAY DANER (KUŞ UÇUŞU) – NETFLİX
NAZAN KESAL (BİR PERİ MASALI) - FOX
NAZAN KESAL (OĞLUM) -SHOW TV
NAZ ÇAĞLA IRMAK (HAKİM) – ATV
NAZLI BULUM (SADAKATSİZ) – KANAL D
NAZLI SENEM ÜNAL (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D
NAZLI TOSUNOĞLU (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
NAZLI TOSUNOĞLU (ETKİLEYİCİ) - GAİN
NESLİHAN YELDAN (MÜKEMMEL EŞLEŞME) – TRT1
NESRİN CAVADZADE (ÜÇ KURUŞ) - SHOW TV
NEZAKET ERDEM (MİSAFİR) - FOX
NEZAKET ERDEN (UYSALLAR) – NETFLİX
NİHAL YALÇIN (OĞLUM) - SHOW TV
NİHAN MENZİL (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D
NİLGÜN TÜRKSEVER (YARGI) – KANAL D
NİL KESER (DURAN) - GAİN
NİLSU BERFİN AKTAŞ (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV
NİLÜFER AÇIKALIN (YEŞİLÇAM) – BLU TV
NİMET İYİGÜN (SEVMEK ZAMANI) – ATV
NURGÜL YEŞİLÇAY (SON NEFESİME KADAR) – FOX
NURSEL KÖSE (ÜÇ KURUŞ) – SHOW TV
NUR SÜRER (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D
NÜKHET DURU (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) – GAİN
OLCAY YUSUFOĞLU (SADAKATSİZ) – KANAL D
OYA OKAR (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
ÖYKÜ KARAYEL (KADERİMİN OYUNU) – STAR TV
ÖZGE GÜREL (HAYALLER VE HAYATLAR) – BEİNCONNECT
ÖZGE ÖZBERK (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) - SHOW TV
ÖZGE ÖZDER (SADAKATSİZ) – KANAL D
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ (YAKAMOZ) – NETFLİX
ÖZGE YAĞIZ (BABA) - SHOW TV
ÖZGÜ KAYA (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D
ÖZLEM TOKASLAN (KUSURSUZ KİRACI) - FOX
ÖZLEM TÜRKAD (BALKAN NİNNİSİ) – TRT1
PELİN AKİL ALTAN (BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI) – TRT1
PELİN AKİL ALTAN (BEN BU CİHANA SIĞMAZAM) - ATV
PERİHAN SAVAŞ (ELKIZI, İYİLİK) - FOX
PERİHAN ÜNLÜCAN (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
PINAR ÇAĞLAR GENÇTÜRK (YARGI) – KANAL D
PINAR DENİZ (YARGI) – KANAL D
RABİA SOYTÜRK (DUY BENİ) – STAR TV
ROJBİN ERDEN (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV
ROJDA DEMİRER (SON NEFESİME KADAR) – FOX
RÜÇHAN ÇALIŞKUR (KUSURSUZ KİRACI) - FOX
SANEM BABİL (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV
SEBAHAT KUMAŞ (ARKA SOKAKLAR) – KANAL D
SEDA AKMAN (HAKİM) – ATV
SEDA BAKAN (ZEYTİN AĞACI) – NETFLİX
SEDA KIRIMLIOĞLU (KARDEŞLERİM) – ATV
SELEN UÇER (KARA TAHTA) – TRT1
SELİN ŞEKERCİ (YEŞİLÇAM) – BLU TV
SELMA ERGEÇ (CAMDAKİ KIZ) – KANAL D
SERA KUTLUBEY (İYİLİK) – FOX
SERAY KAYA (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI) - ATV
SERAY KAYA (MAHKUM) – FOX
SERENAY AKTAŞ (SEVMEK ZAMANI) – ATV
SEREN ÖZTÜRK (MİSAFİR) – FOX
SERRA PİRİNÇ (TOZLUYAKA) – FOX
SETENAY SÜER (YEMİN) – KANAL 7
SEVDA ERGİNCİ (ELKIZI) – FOX
SEZİN AKBAŞOĞULLARI (O KIZ) – KANAL D
SILA TÜRKOĞLU (EMANET) – KANAL 7
SİMAY BARLAS (AZİZ) - SHOW TV
SİNEM ÜNSAL (ELBET BİR GÜN) - FOX
SONGÜL ÖDEN (OĞLUM) - SHOW TV
SONGÜL ÖDEN (UYSALLAR) – NETFLİX
SU BURCU YAZGI COŞKUN (KARDEŞLERİM) – ATV
SUDE ZÜLAL GÜLER (GÜLÜMSE KADERİNE) – FOX
SUMRU YAVRUCUK (EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY) – FOX
SUZAN KARDEŞ (KULÜP) – NETFLİX
ŞAFAK PEKDEMİR (YALANCILAR VE MUMLARI) - FOX
ŞEBNEM BOZOKLU (ELBET BİR GÜN) – FOX
ŞEBNEM BOZOKLU (HAMLET) - GAİN
ŞEBNEM DÖNMEZ (YASAK ELMA) - FOX
ŞEVVAL SAM (YASAK ELMA) - FOX
ŞEYMA KORKMAZ (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI) - ATV
TUBA BÜYÜKÜSTÜN (ZEYTİN AĞACI) – NETFLİX
TUĞÇE AÇIKGÖZ (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI) – ATV
TUĞÇE AÇIKGÖZ (OĞLUM) – SHOW TV
TÜLİN ECE (BİR PERİ MASALI) - FOX
ÜLKÜ DURU (KADERİMİN OYUNU) – STAR TV
ÜMMÜ PUTGÜL (KUSURSUZ KİRACI) – FOX
VAHİDE PERÇİN (ALDATMAK) - ATV
VEDA YURTSEVER (ÜÇ KIZ KARDEŞ) – KANAL D
VİLDAN ATASEVER (KASABA DOKTORU) – TRT1
VİLDAN VATANSEVER (YASAK ELMA) – FOX
YAGHMUR SHAHBAZONA (YEMİN) – KANAL 7
YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER (ELBET BİR GÜN) – FOX
YAPRAK MEDİNE (YALNIZ KURT) – ATV
YASEMİN YAZICI (KARA TAHTA) – TRT1
YELİZ KUVANCI (SADAKATSİZ) – KANAL D
YEŞİM CEREN BOZOĞLU (HAYALLER VE HAYATLAR)-BEİNCONNECT
YEŞİM ÇELEBİ (GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ) – SHOW TV
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY (KURULUŞ OSMAN) - ATV
ZEHRA YILMAZ (GÜL MASALI) – ATV
ZERRİN TEKİNDOR (DÜNYAYLA BENİM ARAMDA) – DİSNEY PLUS
ZEYNEP KAÇAR (ELBET BİR GÜN) – FOX
ZEYNO ERACAR (YARGI) – KANAL D
ZUHAL OLCAY (ASLINDA ÖZGÜRSÜN) – GAİN
Diğer