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Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in kardeşi fenomen oldu çıktı! Burak Özçivit'in baldızı...

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in kardeşi fenomen oldu çıktı! Burak Özçivit'in baldızı...

Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 34 yaşındaki güzel oyuncu yıllar sonra ekrana Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle bir döndü pir döndü. Dizi de Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen şimdi de kardeşi ile gündem. Fahriye Evcen'in magazin dünyasından uzak bir yaşam süren kız kardeşi ortaya çıktı. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlülerin kardeşleri...

22.11.2021 17:04 - Son Güncelleme: 22.11.2021 17:04
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen’in kardeşi fenomen oldu çıktı! Burak Özçivit’in baldızı...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında hiç kuşkusuz Özçivit ailesi geliyor. Gerek özel hayatları gerek yer aldıkları projelerle adından söz ettiren çift 2019 yılında ilk çocuklar Karan'ı kucaklarına aldı. Anne Fahriye Evcen ise şu sıralar sosyal medyayı sallamakla meşgul.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen’in kardeşi fenomen oldu çıktı! Burak Özçivit’in baldızı...

Sosyal medyada paylaştığı sıfır makyaj fotoğraflarla herkesin beğenisini kazanan Fahriye Evcen hakkında araştırma yapanlar kardeşlerini görünce şaştı kaldı. İşte başta Fahriye Evcen'in 'Yok böyle benzerlik' dedirtecek kardeşleri ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen’in kardeşi fenomen oldu çıktı! Burak Özçivit’in baldızı...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen’in kardeşi fenomen oldu çıktı! Burak Özçivit’in baldızı...
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen’in kardeşi fenomen oldu çıktı! Burak Özçivit’in baldızı...
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