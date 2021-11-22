Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in kardeşi fenomen oldu çıktı! Burak Özçivit'in baldızı...
Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 34 yaşındaki güzel oyuncu yıllar sonra ekrana Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle bir döndü pir döndü. Dizi de Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen şimdi de kardeşi ile gündem. Fahriye Evcen'in magazin dünyasından uzak bir yaşam süren kız kardeşi ortaya çıktı. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlülerin kardeşleri...
22.11.2021 17:04
- Son Güncelleme: 22.11.2021 17:04
Sosyal medyada paylaştığı sıfır makyaj fotoğraflarla herkesin beğenisini kazanan Fahriye Evcen hakkında araştırma yapanlar kardeşlerini görünce şaştı kaldı. İşte başta Fahriye Evcen'in 'Yok böyle benzerlik' dedirtecek kardeşleri ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...