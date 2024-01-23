Alnını daraltan Umut Akyürek'in yüzü oturdu göğsünü gere gere paylaştı "Gençleşmesi gerekirken daha fazla yaşlanmış olması normal mi?"

Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Estetikte çıtayı arşa çıkaran Akyürek, son olarak alnını daraltmıştı. Yüzü iyiden iyiye oturan Akyürek son halini paylaştı. Ancak gelen yorumlar pek olumlu olmadı.