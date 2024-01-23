SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Vefatının üzeriden 5 yıl geçti! Yeşilçam'ın 'domates güzeli' Ayşen Gruda'nın kardeşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer o da...

Türk sinemasında "domates güzeli" lakabıyla tanınan Ayşen Gruda, birçok Yeşilçam filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer aldı. 23 Ocak 2019 aramızdan ayrılan merhum sanatçı, vefatının 5.yılında da unutulmadı. Gruda'nın hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunal efsanesi, 1977 yapımı Şaban Oğlu Şaban'da Ayşen Gruda'nın kardeşiyle birlikte rol aldığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayşen Gruda'nın kardeşi kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 10:27 Güncelleme 23 Ocak 2024, 10:27
Vefatının üzeriden 5 yıl geçti! Yeşilçam’ın ’domates güzeli’ Ayşen Gruda’nın kardeşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer o da... 1

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda'nın vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gruda, kariyeri boyunca birçok ünlü oyuncuyla başrolü paylaştı ve birçok ödül kazandı.

Vefatının üzeriden 5 yıl geçti! Yeşilçam’ın ’domates güzeli’ Ayşen Gruda’nın kardeşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer o da... 2

Yeşilçam'ın "domates güzeli" olarak hafızalara kazınan Ayşen Gruda, Hababam Sınıfı, Aile Şerefi, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, İbo ile Gülşah ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıktı.

Vefatının üzeriden 5 yıl geçti! Yeşilçam’ın ’domates güzeli’ Ayşen Gruda’nın kardeşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer o da... 3

Birçok Yeşilçam filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer alan Gruda, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.

SON DAKİKA