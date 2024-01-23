Vefatının üzeriden 5 yıl geçti! Yeşilçam'ın 'domates güzeli' Ayşen Gruda'nın kardeşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer o da...

Türk sinemasında "domates güzeli" lakabıyla tanınan Ayşen Gruda, birçok Yeşilçam filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer aldı. 23 Ocak 2019 aramızdan ayrılan merhum sanatçı, vefatının 5.yılında da unutulmadı. Gruda'nın hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunal efsanesi, 1977 yapımı Şaban Oğlu Şaban'da Ayşen Gruda'nın kardeşiyle birlikte rol aldığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayşen Gruda'nın kardeşi kimmiş...