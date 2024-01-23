Vefatının üzeriden 5 yıl geçti! Yeşilçam'ın 'domates güzeli' Ayşen Gruda'nın kardeşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer o da...

Türk sinemasında "domates güzeli" lakabıyla tanınan Ayşen Gruda, birçok Yeşilçam filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer aldı. 23 Ocak 2019 aramızdan ayrılan merhum sanatçı, vefatının 5.yılında da unutulmadı. Gruda'nın hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunal efsanesi, 1977 yapımı Şaban Oğlu Şaban'da Ayşen Gruda'nın kardeşiyle birlikte rol aldığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayşen Gruda'nın kardeşi kimmiş...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda'nın vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gruda, kariyeri boyunca birçok ünlü oyuncuyla başrolü paylaştı ve birçok ödül kazandı.
Yeşilçam'ın "domates güzeli" olarak hafızalara kazınan Ayşen Gruda, Hababam Sınıfı, Aile Şerefi, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, İbo ile Gülşah ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıktı.