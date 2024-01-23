3 kez nikah masasına oturmuştu! Hülya Avşar’ın 8 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu’ndan çocuklarıyla kutlama! Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi...

İkinci evliliğini Hülya Avşar ile yapan ve Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, 2009-2014 yılları arasında Feraye Tanyolaç ile evli kaldı. Çilingiroğlu'nun bu evlilikten ise Kaya adını verdiği bir oğlu oldu. 2 çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, yeni yaşını evlatlarıyla kutladı. O anlara dair bir paylaşımda bulunan ünlü ismin oğlunu görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çilingiroğlu'nun oğlu için "Ne kadar büyümüş" denirken "İki kardeş bu kadar mı benzemez" yorumları yapıldı.