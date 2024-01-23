3 kez nikah masasına oturmuştu! Hülya Avşar’ın 8 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu’ndan çocuklarıyla kutlama! Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi...

İkinci evliliğini Hülya Avşar ile yapan ve Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, 2009-2014 yılları arasında Feraye Tanyolaç ile evli kaldı. Çilingiroğlu'nun bu evlilikten ise Kaya adını verdiği bir oğlu oldu. 2 çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, yeni yaşını evlatlarıyla kutladı. O anlara dair bir paylaşımda bulunan ünlü ismin oğlunu görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çilingiroğlu'nun oğlu için "Ne kadar büyümüş" denirken "İki kardeş bu kadar mı benzemez" yorumları yapıldı.
İlk evliliği 1990 yılında biten Kaya Çilingiroğlu, 1997'de Hülya Avşar ile nikah masasına oturdu ve Zehra adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşadı.
2009-2014 yılları arasında Feraye Tanyolaç ile evli kalan Çilingiroğlu'nun bu evlilikten de Kaya adında bir oğlu oldu.
2 çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, yeni yaşını evlatlarıyla kutladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Çilingiroğlu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.